【2026年最新】アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』湘南聖地巡礼ガイド

〜海と音楽が共鳴する、“ぼっち”から始まるガールズバンド物語〜「この景色、見たことある——」人見知りの少女が音楽を通じて成長していく青春音楽漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』。

本記事では、2022年にアニメ化された本作から湘南・江の島周辺を中心に、実際に登場したロケーションをご紹介。「ここに行けば、あの夏の空気を感じられる」――そんな想いで歩ける、聖地巡礼ガイドをお届けします。

ぼっちが海を見た日、世界が少し広がった

極度の人見知りの少女・後藤ひとり（通称：ぼっち）が、「結束バンド」というガールズバンドを通じて成長していく物語――。それが、4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』です。

人見知りならではの繊細でリアルな心理描写とテンポの良いギャグ、等身大の青春模様が魅力で、笑いと共感が詰まった新しいかたちのガールズバンドストーリーとして支持を集めています。

舞台の中心は下北沢や吉祥寺といったライブカルチャーの街だが、TVアニメ版の物語中盤に描かれる夏のエピソードで登場するのが湘南エリア。

湘南編となる第9話「江ノ島エスカー」は、閑話休題回であるとともにぼっちが“人との距離”に一歩踏み出す成長を描いた印象的な回です。

ここでは、実際の江の島・片瀬エリアがリアルに描かれているため、ファンの聖地巡礼スポットとして今も高い人気を誇ります。

本記事では、藤沢・江の島・鎌倉周辺のぼざろ聖地を、登場シーンとともにじっくり紹介していきます。

片瀬江ノ島駅｜第9話で登場“海の玄関口”

◆ファン注目ポイント◆「結束バンド」が降り立った“海の玄関口”。竜宮城をモチーフにした独特の外観は、アニメでも緻密に再現されています。駅舎の青い瓦屋根と白壁や中央の塔が印象的ですが、駅周囲の風景までもが忠実に描かれているところも見どころ。

第9話冒頭、思い出作りのために少し遠出をした「結束バンド」の4人。夏場の人気観光地の一つである「江の島」への玄関口が、この「片瀬江ノ島駅」です。

「江の島」に最も近いターミナル駅として有名ですが、周辺の駅の中でも新宿駅から快速急行や特急ロマンスカーなどで東京中心部への直通列車が停車する駅としての利便性も抜群です。

「関東の駅百選」にも選定されており、特徴的な竜宮城を模したユニークな駅舎は2020年にリニューアルされた後のもの。

リニューアル工事では、朱塗りの壁を特徴とした本格的な「竜宮造り」の建築様式をモチーフとして建て替えられ、駅舎の前面には5頭の龍、屋根にはイルカの像が設置されました。

ホームを出た瞬間にふわりと感じる潮の香りの中、駅前の観光案内所や土産店が並ぶ賑やかな風景が作中と合致しています。人気の撮影構図は、改札を出て左側の信号前から駅舎全体を収めるカット。まさに、アニメと同じ視点で「思い出旅の始まり」を感じられるでしょう。

片瀬東浜海水浴場｜4人の前に広がる雄大な海

項目内容施設名片瀬江ノ島駅（小田急江ノ島線）住所神奈川県藤沢市片瀬海岸2-15-3号登場話数第9話「江ノ島エスカー」登場シーン「結束バンド」が夏の思い出を作るため遠出をして最初に降り立つシーン見どころ駅舎の竜宮城デザイン、駅周辺の風景、海への一本道の構図が一致

◆ファン注目ポイント◆心ここにあらずのぼっちの意識を引き戻した、雄大で美しい海。夏場の海水浴客も描かれており、ぼっちたちに声をかけた「海の家」の店員の様子などからも賑わいが垣間見えます。夏を象徴する入道雲と抜けるような空と海の青さが融合する景色は絶景で、遠景には後述する「江の島シーキャンドル」も見てとれます。

片瀬東浜海水浴場の波は、比較的静かで遠浅かつ砂浜も広く小さな子供も安心して遊べることから、老若男女問わず人気の高いスポットとなっています。

また、夏場だけでなく年間を通じてマリンスポーツを楽しむ人々が訪れる日本国内でも屈指のリゾート海岸としても有名。周辺には専用駐車場以外にコインパーキングも充実しており、電車でも車でも気兼ねなく訪れることができます。

作中では、江の島大橋方面を望む構図が高い再現度で描かれており、4人が初めて観光地を訪れて海と絶景を眺めるシーンが美しく描写されています。

いつぶりに来たかわからないというぼっちが、眼前に広がる海の雄大さに感銘を受けている心情や表情描写も見どころです。

江の島弁財天仲見世通り あさひ本店｜4人で食べ歩きをした名物“たこせん”

項目内容施設名片瀬東浜海水浴場住所神奈川県藤沢市片瀬海岸1-15最寄駅小田急「片瀬江ノ島駅」から徒歩約2分〜5分登場話数第9話「江ノ島エスカー」登場シーン「片瀬江ノ島駅」を降りた4人が初めて海を見るシーン見どころ江の島大橋方面を望む構図や砂浜と海の比率などが一致

◆ファン注目ポイント◆夏の喧騒と笑顔があふれる参道グルメ。4人が写真を撮ったりたこせんを一緒に食べたりと、高校生らしい笑顔を見せる印象的なシーンで登場しました。歴史ある風情と活気あふれる通りはもちろん、4人の夏の思い出を彩った景色の再現度も見どころです。

片瀬江ノ島駅から徒歩10分、江島神社へと続く「江の島弁財天仲見世通り」は、歴史ある参道と観光のにぎわいが融合した人気スポット。

名物のしらす料理や海鮮グルメ、和菓子やお土産店が軒を連ね、食べ歩きや散策を楽しむことができます。どこか懐かしい雰囲気の中で江の島らしい海辺の文化と魅力を満喫できる通りです。

そして仲見世通りの中心にあるのが、名物「たこせんべい」で知られるあさひ本店。店頭では、たこ一匹を大きな鉄板で一気にプレスする豪快な調理が見られ、周囲にはパチンッと音を立てて焼き上がるたこせんの香ばしさが漂ってきます。

休日になると特に行列ができる人気店ですが、平日は参道の人混みの中でもゆっくりと“ぼざろ旅”の余韻に浸れるスポット。作中で郁代がぼっちにたこせんを手渡すシーンは旅の途中にある小さな幸せの象徴でもあり、たこせんの大きさや食欲をそそる作画にも注目です。

江島神社｜仲間と共に登る“挑戦と笑い”の石段

項目内容施設名江の島弁財天仲見世通り あさひ本店住所神奈川県藤沢市江の島1-4-10最寄駅小田急「片瀬江ノ島駅」から徒歩約10分登場話数第9話「江ノ島エスカー」登場シーン「結束バンド」の4人が参道でたこせんを購入し笑い合うシーン見どころ店頭の再現度、周囲の参道の風景が一致

◆ファン注目ポイント◆頂上からの景色は、まさに作中カットと同じ構図です。シーンの各所に描かれている柱や石碑などの表面がところどころ剥離している描写なども忠実で、歴史ある時間の流れが細かい演出に反映されています。土産屋の屋根、木立の位置、奥に伸びる参道のラインまでもが一致する高い再現度にも注目です。

弁財天仲見世通りを抜けると現れる朱色の大鳥居が江島神社の入口となっており、非常に長く続く大階段が特徴。

最上部のエリアまでは約250〜300段、さらに「奥津宮」や「稚児ヶ淵」まで向かうと約600段以上の階段を上り下りする必要があります。

ただし、鳥居をくぐった先にある「江ノ島エスカー」を使えば、約5分程度で頂上（江の島シーキャンドル方面）まで楽に上がることができます。

「江ノ島エスカー」は上り専用の有料屋外エスカレーターで、全長106m、高低差46mを4連のエスカレーターが並び、分けられた3区間の移動が可能です。

作中では、階段で登りたいという郁代を押し切って「江ノ島エスカー」で移動する様子が描かれており、その先には開放的な湘南の海の輝きが広がっています。

ヘトヘトだったぼっちにも「ポジティブな気持ちになってきました！」と言わしめた絶景なので、郁代が言っていたとおり、階段で登る選択をすれば、より一層の感動を味わえること必至です。

江の島シーキャンドル（タワー）｜ぼっちの視界を広げた360度の大パノラマ

項目内容施設名江島神社住所神奈川県藤沢市江の島2-3-8最寄駅小田急「片瀬江ノ島駅」から徒歩約10分登場話数第9話「江ノ島エスカー」登場シーン参道へ続く階段をへとへとになりながら登る4人のシーン見どころ朱の鳥居と石段の構図、江ノ島エスカーの描写、海の眺望が一致

◆ファン注目ポイント◆これぞ江ノ島、という情景描写が見どころです。眼下一面に広がる広大な海や遠くの山々、美しい湘南の景色を満喫できる江の島屈指の人気スポット。4人が見た景色と同じ風景が目の前に広がっている様子はまさに一見の価値あり。

江島神社を登りきった先にある湘南の海と空を一望できる「江の島シーキャンドル」は、江の島の頂上にそびえる高さ約60mの展望灯台・ランドマークです。

360度ガラス張りのパノラマ展望フロアからは相模湾や富士山、湘南の街並みが広がる絶景が楽しめます。時間帯によっても印象が変化し、昼は開放的なパノラマ、夕方～夜は美しく輝く夜景が訪れる人を魅了します。

特に、江の島全体が宝石のように輝く冬のイルミネーション「湘南の宝石」は、関東三大イルミネーションの一つとされており、幻想的な光に包まれたロマンチックな空間へと変貌する様子は必見です。

アニメではごくわずかなシーンですがその存在感は大きく、大パノラマで描かれる湘南の景色はぼっちの夏の思い出の1ページに深く刻まれたことでしょう。

まとめ｜湘南は“ぼっち”が思い出の1ページを刻んだ場所

項目内容施設名江の島シーキャンドル（タワー）住所神奈川県藤沢市江の島2-3-28（江の島サムエル・コッキング苑内）最寄駅小田急「片瀬江ノ島駅」徒歩約20分登場話数第9話「江ノ島エスカー」登場シーン夏の日差しの中、空調の効いたタワー内での一休みシーン見どころ展望台から望む湘南海岸と富士山、相模湾などの風景描写が一致

湘南エリアの聖地は単なる背景ではなく、それぞれがぼっちの「心の変化」を少しずつ映し出しています。友人たちと過ごした1日は、ぼっちにとって「怖いけど楽しい」がたくさん詰まった特別な時間。

人混みに緊張しながらも皆と同じ景色を見て、同じ空気を感じ、そして少しだけ自分の世界が広がった瞬間でもあります。完璧じゃなくても、うまく話せなくても、誰かと過ごす時間はこんなにも温かい――そんな小さな勇気と確かな一歩をくれた、大切な思い出の1ページです。

巡礼は観光ではなく、作品の“記憶を辿る旅”。江の島の潮風に包まれながら歩けば、きっとあなたもあの時のぼっちの気持ちを体感できるでしょう。

