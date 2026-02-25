マイクロマガジン社は、2026年2月27日(金)に、コミックライドivy『おちこぼれ退魔師の処方箋 1』(漫画：香野イツキ／原作：田井ノエル／キャラクター原案：春野薫久)を発売。各法人特典が公開された。

■『おちこぼれ退魔師の処方箋 1』

漫画：香野イツキ／原作：田井ノエル／キャラクター原案：春野薫久

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2026年2月27日

＜あらすじ＞

「汝(きみ)、うちの商品にならない？」

退魔師の家に生まれた咲楽は退魔の才能を持たず、代わりに『魔者』を癒やす力を持っていた。

一族から邪険にされるも弱った魔者を癒やし続け、穢れで限界を迎えていた咲楽は“常夜ノ國”の鴉という魔者に契約を持ちかけられ……？

おちこぼれ退魔師の少女×穢れを喰べる魔者

契約で結ばれたふたりが紡ぐ、成長と再生の物語──

■特典情報①：一部書店で描き下ろし漫画カードがもらえる

2026年2月27日(金)～、『おちこぼれ退魔師の処方箋 1』の購入者を対象に、描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアが開催される。

特典：描き下ろし漫画カード(非売品・1種)

対象期間：2026年2月27日(金)～

※特典がなくなり次第終了

配布方法：『おちこぼれ退魔師の処方箋 1』を1冊購入するごとに1枚プレゼント。

■特典情報②：法人別特典

法人別特典の詳細は公式サイトにて。