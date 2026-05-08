行きつけのカフェで出会った素敵な男性に、一目ぼれしてしまった花菜。合コンをすることになるも、友達がおらず……。偽の友人をレンタルできるサービス「友達代行」の“キヨ”と共に合コンへ向かうが、一目惚れした相手はとんでもない差別男だった! 酷い言葉ばかり浴びせてくるその男に、キヨが……!? こんな友達欲しかった！と思わせてくれる、痛快スカッとストーリー!

DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『友達代行～あなたのお悩み解決します～』(著・北村エリ)より一部をご紹介します。

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次回、続きます。

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