青山商事は、きちんと感と機能性を兼ね備えマルチに使える働く女性向けのビジネスリュックを2月20日に「洋服の青山」主要250店と公式オンラインストアで発売した。

きちんと感と機能性を兼ね備えマルチに使えるビジネスリュック

近年の働く女性は、仕事でパソコンやガジェット類の持ち歩きに加えてお弁当や水筒などで荷物が多くなっていることから、両手が空く「リュック」を仕事バッグに選ぶ人が増えている。しかし、現状ではスーツに合うスマートなデザインでありながら、収納性や機能性に配慮したバッグは市場に少ない。顧客からも、「収納が充実したリュックだと大きい」「仕事バッグには上品さを出したい」など、女性ならではの視点での要望も多くあがっていたという。

そこで今回は、きちんと感と機能性を兼ね備え、さまざまなビジネスシーンおいても活用できる便利なリュックを企画。同商品は、安心して使えるシンプルかつコンパクト見えするデザインで、背中に馴染む設計により、女性が背負ってもバランスの良いサイズ感になっている。

ショルダー部分は、カジュアル見えしないような厚さと太さにこだわっていることに加え、バッグ表面のファスナー下にはサフィアーノ調素材を使用したラインをあしらうことで上品に仕上げた。メイン収納の上部には、取り外し可能な「ハンモックポケット」を搭載。おにぎりやサンドイッチなどリュックの中でつぶしたくないものを浮かせて収納できるポケットとなっている。

その他、リュックを下ろさずに財布や定期を取り出せる背面ポケットを備えており、通勤や出張といったさまざまなビジネスシーンに活躍する。

価格は1万2,100円、サイズは高さ43.5cm、横幅29.5cm、マチ幅13.0cm。カラーはブラックのみの展開。