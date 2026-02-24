元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル「イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」で公開された動画に出演。ソフトバンクのコーチだった吉井理人氏のコミュニケーションの取り方を大絶賛した。

五十嵐亮太氏

「コミュニケーション取るのめちゃくちゃうまかった」

吉井氏はかつてソフトバンクで投手コーチを務めていた時期があり、当時チームに所属していた五十嵐氏は「吉井さんがホークスのコーチに来た時に、僕がホークスの選手だったんで一緒にやってるんですけど」と当時の関係性を説明。「正直僕ね、吉井さんめっちゃ好きでしたね。めちゃ好きだった」と、コーチとして厚い信頼を寄せていたことを明かした。

そして当時のエース、攝津正氏の話題へと移ると、五十嵐氏は「ホークスにいる時って、攝津があんまり自分から発信するタイプじゃない。黙々と自分のことをやるタイプなので、周りが攝津の近くに行きにくい空気もやっぱあるんですよ。エースだったし」と、その存在感を振り返る。

そんな中で印象的だったのが吉井氏の行動だったようで、「という中で、吉井さんはタイミングを見計って話しに行ってるの見て『あ、このタイミングで行くのか』とか『外野のフェンスで座りながら2人で話してんな』みたいな。めっちゃ見てました」と回想。

このエピソードに吉井氏は「攝津、結構話してきてくれたよ」と応じるが、五十嵐氏は「それは聞き方とかタイミングとかがやっぱりいい」と自身の印象を語り、さらに五十嵐氏自身の性格にも触れ、「僕って単純なんですよ。彼は単純じゃないから、それを見ててすごく感じましたね。コミュニケーション取るのめちゃくちゃうまかった」と大絶賛していた。