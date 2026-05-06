日本ハム、楽天に2点リードで後半戦へ

3回裏に楽天が先制したが、5回表に日本ハムが追いつき、6回表には野村、レイエス、平良の活躍で一挙2点を追加。日本ハムが3-1とリードを広げ、試合は後半戦へ突入した。

【スタメン】

楽天: 1(左)平良　竜哉 2(中)辰己　涼介 3(二)黒川　史陽 4(一)浅村　栄斗 5(遊)村林　一輝 6(右)小郷　裕哉 7(三)繁永　晟 8(指)YG安田 9(捕)太田　光 10(投)前田　健太

日本ハム: 1(二)Ｒ・カストロ 2(三)郡司　裕也 3(一)清宮　幸太郎 4(指)Ｆ・レイエス 5(左)野村　佑希 6(中)矢澤　宏太 7(右)万波　中正 8(遊)水野　達稀 9(捕)田宮　裕涼 10(投)伊藤　大海

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 32 19 12 1 .613 -
2 ヤクルト 33 20 13 0 .606 0
3 巨人 32 17 15 0 .531 2
4 DeNA 31 15 15 1 .500 3
5 広島 29 10 17 2 .370 7
6 中日 31 11 20 0 .355 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 32 20 12 0 .625 -
2 ソフトバンク 31 17 14 0 .548 2
3 西武 34 16 17 1 .485 4
4 楽天 32 15 16 1 .484 4
5 日本ハム 34 15 19 0 .441 6
6 ロッテ 31 13 18 0 .419 6