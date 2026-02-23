日本語カバーが世界的バズに　バッド・バニー「DtMF」が言語を超えて響いた理由

バッド・バニー（Bad Bunny）のノスタルジックな楽曲「DtMF」は、歴史的名演となったスーパーボウル・ハーフタイムショーの反響によって全米シングルチャートで1位を獲得したばかりだが、SNSではこの曲の日本語バージョンが目下バイラルヒット中だ。

「amandumb」というハンドルネームを使用しているコンテンツクリエイターのアマンダ・ノーランさんが、2月16日に「DtMF」の日本語カバーをアップロードしたところ、瞬く間に聴衆を惹きつけた。多くの人々がSNSプラットフォームを通じて、スペイン語の楽曲が日本語でいかに美しく響くかを堪能した。この記事の公開時点で、ノーランさんの動画は約300万回再生を記録している。

【動画を見る】バッド・バニー「DtMF」日本語カバー

「信じられませんでした」と、ノーランさんは本誌に語る。「これまでで最も心温まる反応の一つです。世界中の非常に多くの人々から寄せられた、英語、スペイン語、日本語すべてによる膨大なサポートとコメントは、本当に素晴らしいものです」

ノーランさんにとってバイラル動画はこれが初めてではない。彼女はナッシュビル拠点のコンテンツクリエイターとして、2019年から人気曲の日本語バージョンをネット上にアップロードしてきた。過去にはチャペル・ローンの「Good Luck, Babe!」やシティポップの定番「真夜中のドア〜stay with me」のカバーも、数百万回の再生回数を記録している。そのなかで彼女の「DtMF」日本語バージョンは、プエルトリコ出身のスターが、歴史的で団結力のあるスーパーボウル・ハーフタイムショーを経て、まさに多文化的な瞬間に身を置いている時期と重なった。

ノーランさんは1億2800万人の視聴者の一人としてショーを観て、即座にインスピレーションを受けた。「バッド・バニーのパフォーマンスも、あの曲も本当に大好きでした」と彼女は語る。「（『DtMF』は）とても美しいですよね。もちろん以前から聴いたことはありました。至る所で流れていましたし、彼がグラミー賞の（年間最優秀アルバム賞を）受賞した時にも流れていましたから。『これなら私が翻訳できる曲だ』と思ったんです」

ノーランさんが普段カバーすることの多い英語の曲ではなく、「DtMF」がもともとスペイン語で歌われていたことも助けとなった。「スペイン語の翻訳をするのが大好きなんです」と彼女は言う。彼女はスペイン語に堪能なわけではないが、スペイン語の構造や似た母音は、日本語への翻訳をより容易に、かつ正確にする。「英語の曲の日本語カバーを作るのは、とても大変です。メロディに合わせるために、テーマを凝縮したり、元の考えから完全に言葉を言い換えたり変えたりしなければなりません」とノーランは説明する。一方で、歌うようなロマンス諸語は「はるかに融通が効く」という。だからこそ「可能な限りの要素を崩さず、保ち続けることができました」と彼女は説明する

ノーランさんにとって、「DtMF」の中心にある心のこもったメッセージを損なわないことは、特に重要だった。「その意味に、ただただ圧倒されました。バッド・バニーがノスタルジーや自身の文化について語ることは、誰もが共感できることだと感じます」と彼女は言う。「私は日本とアメリカのハーフなので、グローバルな文化は私にとって非常に重要です。英語、スペイン語、そして一握りの日本語を話す人々から愛を感じられるのは、とても素晴らしいことでした」とノーランさんは付け加える。「彼らは『この曲をもっと好きになった』と言ってくれました」

バッド・バニーは日本でも人気者になるはず

言語学的な話はさておき、バッド・バニーの「DtMF」が世界中の聴衆の共感を呼んだのは驚くことではない。曲自体が喪失、後悔、そして今を生きることを学ぶという普遍的な感情を語っており、プエルトリコの民俗ジャンルであるプレナが完璧な哀愁を帯びたメロディを添えている。これもまた、誇り高きボリクアが国際舞台で母国の地位を向上させ続けている一例だ。

バッド・バニーの世界的な影響力が飛躍的に拡大し続ける中、彼はアジアの聴衆からも注目を集めている。遡れば2022年、このスターは「Yonaguni」で日本語のフレーズを披露していた。スーパーボウルのパフォーマンスの前、ベニート（バッド・バニーの本名）は中国のApple Musicで1位を獲得した。「ラティーノだけでなく、世界中に僕を愛してくれる人がたくさんいます。中国で1位だと言いましたよね？」と、バッド・バニーはスーパーボウル・ハーフタイムショーに向けたApple Musicの記者会見で語った。さらに先日、彼はSpotifyの「Billions Club Live」シリーズの一環として、東京での一夜限りの公演でアジア初のライブパフォーマンスを行うことも発表した。

「スーパーボウルの直後、日本のニュースでは彼のことが絶えず話題になっていました」と、現在家族を訪ねて東京に滞在しているノーランさんは言う。彼女はバッド・バニーや日本での彼の存在感についての専門家ではないことを明言しつつも、この国で彼の人気が高まっていることに驚きはない。「日本は、自国の言語ではない音楽に対して常にオープンでした」と彼女は言う。「バッド・バニーは、日本でも広く受け入れられ、ポップスの人気者になるはずです」

From Rolling Stone US.

@amandumb DtMF by Bad Bunny in Japanese #badbunny #superbowlhalftimeshow #japanese #languagelearning #creatorsearchinsights ♬ DtMF - Bad Bunny