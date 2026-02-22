ねぐせ。、永遠の愛歌ったラブソング「一生僕ら恋をしよう」MV公開

ねぐせ。が、2月22日（日）に配信リリースした新曲「一生僕ら恋をしよう」のMusic VideoをYouTubeに公開した。
「一生僕ら恋をしよう」は、そのタイトルの通り”永遠の愛”を歌ったラブソング。シングル曲としては初めてGt.なおやが作詞作曲を手掛け、「宇宙で一番あったかいバンド」と標榜する彼らの魅力がたっぷり詰まったハートウォーミングな曲調に、表現力豊かなVo.りょたちの歌声が冴えわたる1曲。
Music Videoには、2024年公開の「花束が似合う君へ （fantastic ver.）」Music Videoにも出演している蒼井旬を起用。別れの多い高校卒業式の一日という舞台で描いた「花束が似合う君へ」から数年後という設定で制作された今作には、中山もゆかが出演し、結婚を控える2人の何気ない幸せな日常を描いた作品となっている。「僕らの恋は続いていく」というテーマのもと、「花束が似合う君へ」「一生僕ら恋をしよう」の連動したストーリーで構成されたMVティザー映像もSNSで注目を集める中、監督も石田清志郎が続投し、その他キャストや演出においても連動したシーンが散りばめれているとのこと。
3月には、ライブハウスツアーや名古屋での自身主催フェスも控え、積極的にライブ活動も展開している彼ら。今年6月28日（日）には、自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ「愛問愛答」（アイモンアイトウ）の開催を控えている。
■楽曲に寄せて ねぐせ。Gt.なおやコメント
いつも後ろ向きな曲ばかり書いてしまう自分は、愛や恋について曲を書くのが少し苦手です。
恥ずかしさもあるのですが、実体験を伴わない歌詞は言葉にしてみると何処か嘘臭く感じて、
全部を分かって欲しいわけじゃないけれど、伝えたい言葉も伝わりきらないんじゃないか、
そんな自分の卑屈さも取っ払って久しぶりにギターを片手に弾き語りからこの曲を作りました。
"一生"なんていう言葉は転じて呪いみたいで中々口にはできないですが、
それでもこのテーマで曲を書くにあたり絶対に入れたいワードの一つでした。
自分自身の事ではなくて、この曲の中の二人が
結婚前夜に小さな夢と愛と幸せと一緒に、不安を抱えながらも生きていくんだというそんな曲です。
沢山聞いていただけると幸甚に存じます。
ねぐせ。Gt.なおや
＜リリース情報＞
ねぐせ。
「一生僕ら恋をしよう」
配信中
＜ライブ情報＞
ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」
2026年6月28日（日）横浜アリーナ
OPEN 17:00/ START 18:00
特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/
チケット プレイガイド統一先着先行 受付中
ローチケ：https://l-tike.com/neguse/
イープラス：https://eplus.jp/neguse/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-k/
※2/23（月） 23:59まで
チケット：8,888円（税込） 全席指定
ねぐせ。「スペースシャトルで初めての街までツアー 2026 青い春編」
2026年3月5日（木）茨城 mito LIGHT HOUSE
2026年3月6日（金）栃木 HEAVENS ROCK Utsunomiya VJ-2
2026年3月13日（金）長野 NAGANO CLUB JUNK BOX
2026年3月14日（土）山梨 甲府CONVICTION
2026年3月17日（火）群馬 前橋DYVER
2026年4月8日（水）愛知 豊橋 club KNOT
2026年4月9日（木）静岡 静岡UMBER
2026年4月18日（土）福島 郡山Hip Shot Japan
2026年4月19日（日）岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE
2026年5月13日（水）兵庫 太陽と虎
2026年5月14日（木）京都 KYOTO MUSE
チケット一般発売中
チケット：5,500円（税込）全自由（1drink別）
オフィシャルHP：https://neguse.jp/