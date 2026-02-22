ねぐせ。、永遠の愛歌ったラブソング「一生僕ら恋をしよう」MV公開

ねぐせ。が、2月22日（日）に配信リリースした新曲「一生僕ら恋をしよう」のMusic VideoをYouTubeに公開した。

「一生僕ら恋をしよう」は、そのタイトルの通り”永遠の愛”を歌ったラブソング。シングル曲としては初めてGt.なおやが作詞作曲を手掛け、「宇宙で一番あったかいバンド」と標榜する彼らの魅力がたっぷり詰まったハートウォーミングな曲調に、表現力豊かなVo.りょたちの歌声が冴えわたる1曲。

Music Videoには、2024年公開の「花束が似合う君へ （fantastic ver.）」Music Videoにも出演している蒼井旬を起用。別れの多い高校卒業式の一日という舞台で描いた「花束が似合う君へ」から数年後という設定で制作された今作には、中山もゆかが出演し、結婚を控える2人の何気ない幸せな日常を描いた作品となっている。「僕らの恋は続いていく」というテーマのもと、「花束が似合う君へ」「一生僕ら恋をしよう」の連動したストーリーで構成されたMVティザー映像もSNSで注目を集める中、監督も石田清志郎が続投し、その他キャストや演出においても連動したシーンが散りばめれているとのこと。

3月には、ライブハウスツアーや名古屋での自身主催フェスも控え、積極的にライブ活動も展開している彼ら。今年6月28日（日）には、自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ「愛問愛答」（アイモンアイトウ）の開催を控えている。

■楽曲に寄せて ねぐせ。Gt.なおやコメント

いつも後ろ向きな曲ばかり書いてしまう自分は、愛や恋について曲を書くのが少し苦手です。

恥ずかしさもあるのですが、実体験を伴わない歌詞は言葉にしてみると何処か嘘臭く感じて、

全部を分かって欲しいわけじゃないけれど、伝えたい言葉も伝わりきらないんじゃないか、

そんな自分の卑屈さも取っ払って久しぶりにギターを片手に弾き語りからこの曲を作りました。

"一生"なんていう言葉は転じて呪いみたいで中々口にはできないですが、

それでもこのテーマで曲を書くにあたり絶対に入れたいワードの一つでした。

自分自身の事ではなくて、この曲の中の二人が

結婚前夜に小さな夢と愛と幸せと一緒に、不安を抱えながらも生きていくんだというそんな曲です。

沢山聞いていただけると幸甚に存じます。

ねぐせ。Gt.なおや

＜リリース情報＞

ねぐせ。

「一生僕ら恋をしよう」

配信中

https://kmu.lnk.to/ibksn

＜ライブ情報＞

ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」

2026年6月28日（日）横浜アリーナ

OPEN 17:00/ START 18:00

特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/

チケット プレイガイド統一先着先行 受付中

ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

イープラス：https://eplus.jp/neguse/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-k/

※2/23（月） 23:59まで

チケット：8,888円（税込） 全席指定

ねぐせ。「スペースシャトルで初めての街までツアー 2026 青い春編」

2026年3月5日（木）茨城 mito LIGHT HOUSE

2026年3月6日（金）栃木 HEAVENS ROCK Utsunomiya VJ-2

2026年3月13日（金）長野 NAGANO CLUB JUNK BOX

2026年3月14日（土）山梨 甲府CONVICTION

2026年3月17日（火）群馬 前橋DYVER

2026年4月8日（水）愛知 豊橋 club KNOT

2026年4月9日（木）静岡 静岡UMBER

2026年4月18日（土）福島 郡山Hip Shot Japan

2026年4月19日（日）岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE

2026年5月13日（水）兵庫 太陽と虎

2026年5月14日（木）京都 KYOTO MUSE

チケット一般発売中

https://l-tike.com/neguse/

チケット：5,500円（税込）全自由（1drink別）

オフィシャルHP：https://neguse.jp/