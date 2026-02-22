長野久義「本当に情けない大会だった」侍ジャパンとして戦った2013年「WBC」を振り返る

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 2月15日（日）の放送では、長野が2013年に侍ジャパン（野球日本代表）のメンバーとして戦ったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について語りました。

◆WBCで感じた緊張と悔しさ

佐藤：長野さんは、2013年のWBCで侍ジャパンメンバーとして世界と戦いました。

長野：はい、13年前になりますね。

佐藤：今振り返ってみて、いかがでしたか？

長野：えっと……記憶にございません（笑）。

佐藤：いやいや（笑）。何かありますよね？

長野：チームとしてもベスト4で負けてしまいましたし、個人的にも本当に情けない大会だったので……僕の記憶の片隅にもないかもしれません（笑）。

佐藤：じゃあ、その引き出しを無理矢理開けさせていただければと思います（笑）。でも、WBCはすごい舞台だったのではないですか？

長野：そうですね、本当にめちゃくちゃ緊張しました。“国を背負って戦う”っていうのは、大学でも社会人でも、代表チームに入ってプレーさせてもらいましたけど、もう比較にならないくらい緊張しました。

佐藤：最初に通知と言いますか、ジャパンに召集されたときは、どういう形で連絡が来たのですか？

長野：あのときは、確か宮崎県で（代表候補）合宿があったんですよ。そこで選考会があって、呼ばれそうな選手たちが全員参加していましたね。

佐藤：（代表メンバーは）後日発表される形だったのですか？

長野：何日か練習をした後、その場で決まったと思います。最後に選ばれなかった選手たちも一緒に、みんなで食事させてもらったので。

佐藤：なるほど。やっぱり、その年は選ばれるつもりで動いていたのですか？

長野：選んでもらえるのであれば、という気持ちでした。

佐藤：じゃあ、オフシーズン（の自主トレ）も結構早めに始動して。

長野：そうですね、いつもよりは早めにしていました。春先が苦手だったので、自分のなかで（動き出しを早くすれば）もう少しテンションを上げていけるかなと思っていたんですけど、テンションは上がれど、体は全然ダメでしたね。

佐藤：そうだったのですね。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/