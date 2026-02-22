長野久義「本当に情けない大会だった」侍ジャパンとして戦った2013年「WBC」を振り返る

◆WBCで感じた緊張と悔しさ
佐藤：長野さんは、2013年のWBCで侍ジャパンメンバーとして世界と戦いました。
長野：はい、13年前になりますね。
佐藤：今振り返ってみて、いかがでしたか？
長野：えっと……記憶にございません（笑）。
佐藤：いやいや（笑）。何かありますよね？
長野：チームとしてもベスト4で負けてしまいましたし、個人的にも本当に情けない大会だったので……僕の記憶の片隅にもないかもしれません（笑）。
佐藤：じゃあ、その引き出しを無理矢理開けさせていただければと思います（笑）。でも、WBCはすごい舞台だったのではないですか？
長野：そうですね、本当にめちゃくちゃ緊張しました。“国を背負って戦う”っていうのは、大学でも社会人でも、代表チームに入ってプレーさせてもらいましたけど、もう比較にならないくらい緊張しました。
佐藤：最初に通知と言いますか、ジャパンに召集されたときは、どういう形で連絡が来たのですか？
長野：あのときは、確か宮崎県で（代表候補）合宿があったんですよ。そこで選考会があって、呼ばれそうな選手たちが全員参加していましたね。
佐藤：（代表メンバーは）後日発表される形だったのですか？
長野：何日か練習をした後、その場で決まったと思います。最後に選ばれなかった選手たちも一緒に、みんなで食事させてもらったので。
佐藤：なるほど。やっぱり、その年は選ばれるつもりで動いていたのですか？
長野：選んでもらえるのであれば、という気持ちでした。
佐藤：じゃあ、オフシーズン（の自主トレ）も結構早めに始動して。
長野：そうですね、いつもよりは早めにしていました。春先が苦手だったので、自分のなかで（動き出しを早くすれば）もう少しテンションを上げていけるかなと思っていたんですけど、テンションは上がれど、体は全然ダメでしたね。
佐藤：そうだったのですね。
