日本テレビでは、海外マーケット展開を主眼に置いた新型リアリティーショー『マジョリティルール』を、きょう21日(15:00～ ※関東ローカル)に放送する。

日テレの海外向けの企画開発に特化した「GYOKURO STUDIO」による同番組の特徴は、海外で主流のリアリティーショーの構成に、日本人らしい「多数決」という発想を組み込んだ点。外部から遮断された無機質な「白い空間」で男女が挑むのは、個人の自由意思が否定された1泊2日の密室サバイバル。水や食事といった日常のすべてが「マジョリティサークル」と呼ばれるセットでの多数決で決定される。最高賞金130万円を巡る極限状態では、票を操る陰謀やルールへの怒り、裏切りの罪悪感や後悔が噴出し、「多数派にこびるのか」という各々の生き様までもがあぶり出されていく。

大金が加算される「賞金ミッション」への挑戦権さえも多数決で決まり、氷の塊から宝箱を掘り出すフィジカルや、40人の女性から1人を探し出すために重要となる記憶力など、参加者の能力が問われるミッションが立ちはだかる。

日本特有の「空気を読む」心理構造がこの過酷な環境でいかに機能するのかが、最大の見どころとなる。

参加者は、以下の通り。

・大橋ミチ子(びっくえんじぇる)/アイドル

・小堀敏夫/芸人

・司馬わかな/競馬予想家

・奏羽茜/女優

・高田ふーみん/YouTuber

・とりあえず小林/芸人

・永坂吏羅/K-1ファイター

・まいきち/インフルエンサー

・山本大夢/モデル