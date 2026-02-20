Saucy Dog石原慎也「めっちゃうまい！」「作ってみて」“マルちゃん焼そば”を使った自身のアレンジレシピを絶賛

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。

2月17日（火）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

石原先生のオーナーズブログ（ファンクラブ・ブログ）でいつも飯テロを食らっています（泣）。石原先生の料理本をぜひ作ってほしいです！ 普通に欲しいです！ 最近作っておいしかった料理を教えてください！（京都府・14歳・女の子）

＜石原からのメッセージ＞

石原：これ簡単だね！ ミートソースです。俺が作るミートソースは、マジで誰が作るミートソースよりおいしい！ 自信持っています。俺の右に出てくるやつがいたら教えてほしい（笑）。

あとは、最近もいろいろ作ったんですけど、写真を見ながらでも良いですか？ これ全部グルテンフリーなんですけど、カレーリゾットでしょ、カレーライスに、ミートドリアです。で、ミートスパゲッティ、ココナッツカレー。で、チャーハンとエビチリ、ラーメン。グルテンフリーのラーメン。で、自分でさばいたイカ刺し。

あ！ 一番おいしかったのはこれだ。ごめん、ミートソーススパゲッティだと思っていたけど。ミートソースもおいしいんだけど、これみんな真似してほしい！

それは、焼きそばです！（東洋水産の）「マルちゃん焼そば」があるじゃないですか、粉末ソースの。あれを作るときに、サラダ油を使わずにラードでやってみてほしい。ラードでやるだけで全然旨味が違う。で、その後に生玉ねぎ、マッシュルーム、あとは大葉とかゴマ、一味、海苔、卵とかをのせて油そばを作ってみて。

めっちゃうまいよ！ ラードを使って、炒めたラードもそのままばっと全部入れちゃって、油そばを作ってみて。めっちゃうまいから！

