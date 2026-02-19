乃木坂46賀喜遥香「足が濡れちゃうことも結構あって…」 『乃木坂工事中』で行った“氷瀑アイスクライミング”の裏話を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月12日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、テレビ番組「乃木坂工事中」（テレビ東京系）で行った氷瀑アイスクライミングの思い出を語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「2月1日と2日の2日間、チビはるか先生を連れて夏沢鉱泉アイスギャラリーに行ってきました！ 夏沢鉱泉の料理やお風呂を堪能しつつ、38枚目シングル ヒット祈願で、遥香先生たち5人が登った氷瀑も登ってきました！ 自分は17枚目シングルのヒット祈願を観てアイスクライミングを始めたのですが、未経験でいきなり氷瀑を登ったメンバーにはリスペクトしかありません。夏沢鉱泉の部屋、遥香先生達が寛いでいた大広間、夏沢鉱泉アイスギャラリーG4の写真を送ります！」（滋賀県）賀喜：ヒット祈願がきっかけでアイスクライミングを始めたんだ！ すごい！「面白そう、やってみたい！」って思ったのかな？ 氷瀑を登るってめっちゃ楽しいですよ～！ 写真も送ってくださったということで、見てみたいと思います。賀喜：本当だ！ 小っちゃい私を連れて行ってくれてる。サインもある！（ヒット祈願では）大広間で準備したり、ご飯も食べさせていただいたりして、ここを出発して雪山を登って氷瀑に行きましたね。G4って、これ私達が登ったやつだ。すごい！ 行ってる！ ここの氷瀑に行くまでの道も大変だったからなぁ。足場が雪に覆われているから、その下がどうなっているか見えないんですよ。だから、足を着いたら下が川で、靴を貫通して足が濡れちゃうことも結構あって。なので、行くまでが大変だったけど、大きな滝が凍っている景色はめっちゃかっこ良くてすごかったし、登るのも楽しかった！私達が行ったのは「ネーブルオレンジ」の時期だったので、今から1年前くらい!? 1年経つのが早い！ 怖いよ～（笑）。でも、登っていたのが懐かしい。楽しかったなぁ……。あの期間は大変だったけど、楽しくてあっという間に終わっちゃった。そして、これは聖地巡礼っていう形になるのかな（笑）？ 17枚目シングルをきっかけに始めたっていうことは、全国のいろんな氷瀑を登りに行ってるのかな？ それで、私達のところも行ってくれたんだ！ チビはるかも連れて行ってくれてありがとうございます！楽しかったから、私もまたアイスクライミングをやってみたいですね。なかなかヒット祈願で行くことはないかもしれないけど、行けるときがあったら行ってみよう！ ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info