乃木坂46賀喜遥香「ロールパンナちゃんが乙女！」大好きな“アンパンマンの映画”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月12日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、好きなアンパンマンの映画について熱弁しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「少し前の『乃木坂LOCKS!』で、アンパンマンの映画についてお話されていたと思うのですが、その授業でアンパンマンの映画が上映されることを知り、劇場に観に行きました！ 10年ぶりだったので懐かしさを感じつつ、とても優しくて生き方のヒントを与えてくれるようなストーリーに大号泣しました。また、私の推しキャラのロールパンナちゃんに再会できて大満足でした（笑）！ 素敵なきっかけをつくってくれた遥香先生に感謝しかありません」（東京都 15歳）

◆ぜひ観てほしい！

賀喜：いえいえ、こちらこそ！ 10年ぶりにアンパンマンを観てくれてありがとう……私、誰!? っていう感じですけど(笑)。アンパンマンいいですよね～！ “この話、何回すんねん！”って感じですけど（笑）。

違う生徒さんからもメッセージを送ってくれて、「映画『それいけ！アンパンマン 勇気の花がひらくとき』（1999年公開）と映画『それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ』（2006年公開）が映画館で上映されています！」って。“こんなことあるんだ！”と思って行きたかったんですけどね～。でも、いつでもアンパンマンは私の近くにいるので、いつでも観られるっちゃ観られるんですけど、映画館で観るのは特別ですからね！

「勇気の花がひらくとき」にロールパンナちゃんが出てくるんですよ。しかも、ちょっといい感じに（笑）。これは観てみてください！ ロールパンナちゃんが好きだったら、私の好きな映画があって、それが「それいけ！アンパンマン ロールとローラ うきぐも城のひみつ」（2002年公開）です。

推しだったら観ているかもしれないですけど、「勇気の花がひらくとき」が1番だとしたら、2、3番目に入るくらいめっちゃ好きで！ ロールパンナちゃんって、いつもかっこいいイメージがあるじゃないですか。でも、この映画のロールパンナちゃんはめっちゃかわいいんですよ！ 本当に乙女（笑）。なので、ぜひ観てほしい！

この映画も公開してくれないかな～（笑）？ って言ったら、聞いていてくれたりしないかな？ ありがとうございます！

