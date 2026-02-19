Mrs. GREEN APPLE大森元貴「2年にわたって、この楽曲を作る段階から育ててきたので…」『アポロドロス ～2026 winter version～』ビハインド映像を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月9日（月）の放送では、現在開催中の「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」のテレビ朝日系列のスポーツ応援ソングに起用されている「アポロドロス ～2026 winter version～」の制作の裏側を収めたビハインド映像について語りました。――イタリアのミラノとコルティナ・ダンペッツォで開催されている「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」。Mrs. GREEN APPLEの楽曲「アポロドロス」が、新たに「アポロドロス ～2026 winter version～」として、テレビ朝日系列のスポーツ応援ソングに起用されています。また、ミセスの公式YouTubeチャンネルでは、同曲の制作過程を追ったビハインド映像「Mrs. GREEN APPLE『アポロドロス』Behind the Scenes 2024 / 2026」も公開しました。大森：そして「アポロドロス」のビハインド映像も公開されました！ なんか、2024年の5ヵ月連続リリースのビハインドって、実はあんまり出ていないらしいですね！若井：あ、そうか！大森：「ライラック」のビハインド（※2024年11月公開）は「第66回輝く！日本レコード大賞」の直前に出たんですよ！若井：あ、そうだっけ！大森：で、「コロンブス」とか「familie」とかって、たしかRECビハインドは出ていないはずなんですよ！ 縦動画（ショート動画）だったら出ているけど。若井：そうそう！ レコーディングのそれぞれが弾いている瞬間みたいなのは出ていたけど。大森：でも、ちゃんと1本の動画になっていないっていう噂で。そういえばそうだ、と思って。だから、「アポロドロス」の当時のビハインドと、今の僕が喋っているのが映像として公開されましたから！ まだの方はぜひ観てみてください！ 2年にわたって、この楽曲を作る段階から育ててきたっていうのがありますから。それも加味していろいろ観ていただいて、聴いていただけると嬉しいなと思います！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info