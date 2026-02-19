Aile The Shotaが語る『REAL POP 2』　希望100、絶望100、それでも揺るがなくなった先のポップス

Aile The Shotaの2ndアルバム『REAL POP 2』が完成した。昨年は春夏秋冬をテーマにした楽曲を各シーズンごとに発表。それらは彼のルーツにある平成J-POP／アイドルポップスの系譜を継ぐものであったが、Aile The Shotaのアイデンティティとはそれだけではない。アルバムにはAile The Shotaならではの手法でダンスミュージック、R&B、ヒップホップなどを昇華したオルタナティブなJ-POPが、既発曲とともに並んでいる。

インタビューとは時に、アーティスト自身の中でまだ言語化できていない思考や感情を整理する役目があるが、このインタビューはまさに彼自身の中でまだ言葉になりきっていないことも含めて紡いでくれたものになった。デビュー5年目、所属事務所のBMSGが設立6年目を迎えた今、Aile The Shotaにとって「譲れないもの」「信じたいもの」と「譲っていいもの」「ラフでいいもの」とは何か。なぜ『REAL POP 2』にこの11曲が並んだのか。そして、これからAile The Shotaはどこへ向かうのか。今回もここにAile The Shotaの歩みを残すとともに、それらを感じ取ってもらえるテキストになっていると思う。

ー『REAL POP 2』、Shotaさんがメンタルヘルシーでいられていることが伝わってくるアルバムだなと思いました。

ああ嬉しい。多分、ヘルシーな印象を担っているのは去年後半に直感的に作った曲たちだと思っていて。「開花宣言」「ShyなBaby」「りんごじゅーす」「キセキセツ」とかのポジティブ感が、逆に「月見想」を際立たせてくれているなと思います。希望と絶望のバランスを作れたことはよかったです。

ー「月見想」はプライベートのことで病んでいた時の自分をリアルにアウトプットした曲で、そこにはそれ特有の美しさが宿っていて。私が感じたメンタルヘルシーというのは、アーティストとしてやりたいことをやれているんだろうな、という意味で。

音楽性が幅広い中でもAile The Shotaを確立できているかなとは思いました。「向日葵花火」「月見想」「ハナユキ」のJ-POPこってりな曲と、僕のシグネチャーであるダンサブルなポップスを並べた時に、ちゃんとまとまっているということも含めて、Aile The Shotaのポップスをより太く確立していっている感じはありますね。

ー一生懸命守り抜くべきところと、肩の力を抜いていいところのバランスを掴めてきたようにも見えるというか。そういう意味でも、メンタルヘルシーさを感じました。曲順もいいですよね。春から冬までの四季を表現している曲順でありながら、サウンド的に「レイドバック」「月見想」「Fantasize」みたいな3曲が並ぶアルバム、他になかなかないなと思いました。

並べ方も大事にしましたね。ジャンルを飛び越える時のバトンパスを大事にしたかったので、最初に「開花宣言」「SAKURA」があって、シティポップ感もある「ShyなBaby」からトラップソウルの「ENOSHIMA ORANGE BLUE」で「向日葵花火」のJ-POPな歌イントロにパスする。そこからローファイビートに近い「レイドバック」で、テンション的にナチュラルに「月見想」につなげていく。徐々にギアを上げていく感じで、テンション的にはナチュラルにつながるけどサウンドはガラッと変わる「Fantasize」から、またトラップソウルの「りんごじゅーす」を挟んで「ハナユキ」という王道J-POPをやって、そのあと4つ打ちUKガラージの「キセキセツ」で締める。前作よりバリエーション豊かで、ドラマチックになった気がします。

ー1stアルバム『REAL POP』リリース時のインタビューで「Aile The ShotaにとってREAL、本質的とは何か？」と訊いた際、「大衆に媚びない。自分自身が好きな自分でいることを怠らない。深いところまで掘り下げることを怠らない。迎合しない。『求められているから』というきっかけで物事を作らない。理由や意義に向き合い続ける。好きなことを純度100でやる」と答えてくれていましたけど、その答えを見つけるまでの道のりが『REAL POP』だとしたら、その確信を持ちながら制作できたのが『REAL POP 2』なんじゃないかなと思いました。

そうだと思います。やっぱり「本質を大衆に」というのは揺るがないテーマだなって思います。ファンタジーを描いている曲もあるけど、それも自分から見えるファンタジーでしかないので、それも含めて『REAL POP』だなって。だからタイトルも『REAL POP 2』にしました。

変わらない部分を守るために変えたもの

ーShotaさんのマインドやスタンス的に、『REAL POP』の時と『REAL POP 2』ではどう変わったと思っていますか？

マインドかあ……『REAL POP』を2024年末に出して2025年3月に東京ガーデンシアターでライブをやった頃は、「揺るがないものを確立しました」の1個目だった感じ。Aile The Shotaとしても、人間としても、ブレないものができた気になっていたんですけど、それ以降の去年はずっと絶望と隣り合わせみたいな感じで。

ーそれは「月見想」で書いたプライベートのことではなくて、アーティスト活動において？

うん。信じていたものが揺らいだ瞬間とか、俺が正解だと思っていたものが正解じゃなかったのかもしれないと思う瞬間が多かった。去年の夏前くらいからバッドに入りやすい時期で、その辺から気づいたら客観視のレベルが上がっていて、自分の中で切り捨てられるものが増えました。それがあるからX（旧Twitter）も復帰できたし。恵まれてはいるし、愛、希望、温もり、成功とかが近くにあるからキラキラはしているんですけど、ずっと絶望とか疑いがあって。それは今も続いているんですけど。でもそれが居心地いいとまでは言わないけど、客観視するためにまた1個大きくなったんだと思います。その1年のアルバムなのかなあ。それがアルバムでポジティブなものになっているというのがすべてだと思う。多分、諦めているんですよね。ポジティブな諦めというのかな。

ーそれはよく言えば、私が感じた「ここは守りたい、譲らない」というものは大事にしつつも、「これは手放してもいいや」とか「どうにもできない」みたいなものは潔く捨てて肩の力が抜けている、というモードでもあるのかな。

それはありますね。普段とステージの差はよりなくなった1年だし、ライブだけじゃなくて楽曲作りでナチュラルさや即興性を担保していたのは、自分のメンタルを守る方法が自分の中にあったから……言語化が難しいんですけど。冷めてはないんだけど引いているみたいな、不思議な感じ。無敵モードみたいなフィルターをかけている感じはあるかもしれないです。この曲全部、自分で自分に魔法をかけてます。実際、無敵モードではないんですよ。ネガティブな部分は変わらないから。でも人間そんなもんで、みんな日常の中のネガティブを土日のポジティブで回収していたりすると思うから、それが得てして大衆的な音楽になっているというか。そういうアルバムになったなとは思いますね。ずっと孤独とか絶望が近くにあるんですけど、でも毎日めっちゃ楽しいし調子いいし、不思議な感じです。

ーそこまで聞くと、何に対してそんなに絶望していたの？というのが気になっちゃうけれども。

ひとつの事象があった時に、自分の中でつなげていっちゃって絶望を広げすぎたのかな。「これは本当に俺が守る必要があるか？」とか、「順風満帆ふうに見えているだけじゃね？」って自分及び自分の周りをシビアに疑ったり……色々悩みましたよ。居場所を探していましたね。いろんな居場所を欲していて、自分でオーガナイズしたイベントの『Place of Mellow』とかすごく安心できたし、ダンスシーンに自分の居場所があることもそう。その中で確固たるものがBMSGですけど、Aile The Shotaのキャリアを一歩引いて見た時に、果たしてここだけに重心を置いていていいのかということも考えました。でもそんな中で会社は5周年だし、HANAとSTARGLOWの影響もあって僕を認知してくれる人が増えたりして、「希望100、絶望100」みたいな年でしたね。今はめっちゃ絶望しているわけではないですけど、その余波は続いているというか、引いたり疑ったりすることは癖になっちゃったかも。でも、アルバムはめっちゃポジティブだし、やりたいことをやっていて活動もポジティブだし、人間としてもポジティブで、変わらず友達も好きだし、家族も大好きだし、ファンのことも一層意識しているし、チームも整っているし……でも今までの自分とは違うんですよね。

ー「ヒットを出したい」ってずっと言ってるけど、その野望に対する歯痒さみたいなものも、Shotaさんが言う「絶望」と類語だったりするのかな？

常に近くにはありますよね。毎回、数字として結果は出るし、やりきった結果がこれかって思う部分はいろんな側面であるので。そこと向き合った4年で、ずっと満足はしてない。根っこはブレずに「あとは売れるだけだ」っていうマインドではあるんですけど、焦らずとも急いではいるので。それもあってこのアルバム以降のクリエイティブはちょっと変えようと思っています。Aile The Shotaのアイデンティティを築き上げてきて、メロディも歌詞も「ここはこう行くのがAile The Shotaでしょう」というものが自分で思っているよりもできているから、このアルバムの先ではプロデュースされようっていうマインドが強くなっています。

ー歌詞もメロディも人が書いたものに乗ってみたいということ？

いや、コライトはするだろうけど、エゴの出し方を考える年にしようかなと思ってます。セッションで1日で曲を作るというのも変わらずやりつつ、時間をかける制作は大衆への広がり方の可能性も考えて誰かの手を借りてやろうかなって。このアルバムを作ったおかげで、そういうところまで考えられるようになりました。「SAKURA」「向日葵花火」「月見想」「ハナユキ」を作ってなかったら、変わらず自分が作る曲で「どうだ」っていうのをやっちゃっていたと思うんですけど。自分を形容する時に、もちろん音楽人なんですけど、音楽だけじゃない部分ーーいろんなシーンとの関わり方も、プロデューサーやオーガナイザーであることも、アイコニックなポップスターという方向性も、いろんな要素を含んでいるのがAile The Shotaだと思っていて、最終目的を考えた時に何をプライオリティー高くやらなきゃいけないのかが鮮明になりました。『REAL POP 2』以降のAile The Shotaは、わかりやすく言うと自分がちゃんと踊るというフェーズに入るので、そこに向けた曲ができたことも含めて、めっちゃいいアルバムになったと思います。

ーなるほど、Shotaさんが言う大衆的でアイコニックなポップスターになるためには、自分が踊ることも見据えている？

そう。踊った結果どう見られるのかも含めて、より冷静にAile The Shotaを見ているかもしれないです。そこで言うと、何も悩んでない。超グッド。でも心は変わったなと思う。

ーそれは年齢やキャリア、人生経験を重ねる中での進化とも言えるのかもしれないし。

ですね。面白いモードだなって思います。超元気です。超幸せです。人間が変わったなって思うのは、多分、変わらない部分を守るために変えたかった部分で、だから進化とも捉えられるんですよね。

「哲学」より「美学」──11曲の手触り

ー曲について具体的に触れておきたいと思うんですけど、「SAKURA」「向日葵花火」「月見想」「ハナユキ」はリリース時のインタビューがRolling Stone JapanのWEBにアーカイブされているから、ここでは他の曲について話してもらおうかなと思います。作った時期でいうと、どういう順番でした？

最初にできたのが「SAKURA」で、「向日葵花火」を作っている時くらいにライトキャンプで「Fantasize」ができて、「向日葵花火」を歌っている時期にもうひとつ夏の曲が欲しいと思ってTaka（Perry）のところに行って「ENOSHIMA ORANGE BLUE」を作って、その時に時間が余ったから作ったのが「キセキセツ」。「月見想」を作っている夏に、公開コライト（Musicians Village TOKYO実行委員会が主催する「Songwriting Academy」）でLEFTYさん（Ryo'LEFTY'Miyata）と「レイドバック」が生まれて、「月見想」で出し切ったあとに「ハナユキ」、「りんごじゅーす」があって、そのあたりでアルバムのテーマは「開花宣言」と決めてShin（Sakiura）くんとやって。最後にアルバムのバランスとしてダンサブルな曲を入れたいなと思って「ShyなBaby」を作りました。

ー「Fantasize」は、M!LK「イイじゃん」の作詞作曲も手がけたヒットメーカー・岡嶋かな多さん、コロンビア出身のプロデューサー・Alenoiseなど海外アーティストとのライトキャンプで生まれた曲で。ギターループの色気あるR&Bで、〈雫 重ねてく〉とか日本語でのリズムの作り方も面白いなと思いました。しかも5時間で完成させたそうですね。

すごく早かったです。しかもラフミックスがラフのクオリティじゃなくて、結局そこで録ったものをそのまま入れました。ライトキャンプには海外のアーティストも多くて、「クリス・ブラウンとか好きだよ」みたいなところからR&Bをやろうよってなって、アッシャーとかのいわゆるセクシーR&Bをみんなで聴きながら、リリックはかな多さんと一緒に遊び多めで作りました。これを自分のアルバムで昇華できるなら、Aile The Shotaのダンスという意味でのR&Bへの踏み込み方の兆しも見えてくるなと思いましたね。かな多さんにめっちゃ褒めてもらったことも嬉しかったんですけど、それまで誰かと一緒に歌詞を書くことはあまりなかった中で、その楽しさに気づかせてもらえたのもあのセッションでした。それ以降徐々に、自分の歌詞に対するこだわりを人に譲れるようになったし、余白を持ってセッションに挑めるようになりました。

ー「ENOSHIMA ORANGE BLUE」はフックが頭にこべりつく系で、ここまで話してくれたようなことがリリックに入っていたりもするけど、2番の〈絶対なんてない 男でも二言はあるのさ／許してくれますか My family My real friends〉がめちゃくちゃいいですね。

これもラフにやれたからできたものですね。このフックを作りたかったんですよ。僕の曲はちゃんと歌わなきゃ歌えないキー感が多かったから、そうじゃないものがいいなと思って。2番の歌詞は、その時思っていたんですよね。イラつき、怒り、「歌詞と言ってることが違くね？」「言ってたこととやってることが違うじゃん」っていう人に対するフラストレーションがきっかけで、自分のマインドもフラットじゃなくなって迷いが生じていたんですけど、フラットに戻った時に「あの時に言ったあれ、なしにできないかな？」って言える相手がいてよかったし、言える自分でよかったなって。肯定してくれる人がいることをこの4年で気づけたからこそ、ここまでちゃんと裸で歌えるなって思います。この曲の歌詞、めっちゃ好きですね。今回は全体を通して、「哲学」より「美学」なアルバムになったなとは思うかも。

ーShotaさんの中で、「哲学」と「美学」の定義はどう違うんですか？

強要するか、共有するか。いろんなことを共有したいしされたいけど、強要はしたくないしされたくない。音楽は力を持っちゃうから、「哲学です」って言うより「美学」でとどめておくほうが、お互い幸せだと感じているかもしれないです。

ー「ENOSHIMA ORANGE BLUE」「キセキセツ」「SAKURA」も『REAL POP』の曲も含め、Takaさんと作った曲はどれも大事なものになっていますよね。「キセキセツ」は〈平成の歌詞みたいなこと／真面目な顔して歌いたいよ／今日も会いたくて震えてる〉のラインが最高。

「SAKURA」の〈ぐるぐるぐるぐる〉もそうですけど、こういう遊びをTakaが「いいじゃん」って言ってくれるから変に考えないで書けますね。セッションで作りながら、〈4 season love〉って言ってるから季節の曲をまとめる大事な曲になりそうだなと思って、2番の頭に〈桜〉〈花火〉〈三日月〉〈初雪〉を全部入れました。俺の中でこれはラップしているんですけど、ここまでラップしたことは多分なかったです。〈君〉はファンに書いていますね。やっぱりライブがすごく好きで、自分を肯定してくれる時間だし、相手にとってもそうありたいなと思うので。これもまた美学が詰まっている曲になったと思います。俺、「キセキセツ」、超好きなんですよ。Novel CoreとREIKOに送ったら、2人ともすげえ好きって言ってくれました。

ーそしてオープニングの「開花宣言」は、☆Taku Takahashiさん、蔦谷好位置さん、UTAさんと上の世代の方々と平成J-POPの系譜を継いだ曲を作っていろんなことを吸収したあと、世代の近いShin Sakiuraさんと組んで作ったからできあがったサウンドだということを思いました。

これは時間かけた曲でしたね。フロントマンとしてライブを意識した曲で、何かを渡して受け取って帰ってもらいたいっていう、いつもライブで大事にしていることを曲で伝えるならどうしようかっていうところから作りました。「Aile The Shotaという存在が開花します」という宣言でもあるんですけど、ライブを見にくる人にとっても気づきや変化の種が芽生えるものを渡そうと心がけているので、そこをリンクさせられたのがよかったなと思います。ニュージャックスウィングは自分の中で軽率に歌えないし踊れないジャンルで手を出せていなかったんですけど、現代解釈でリスペクトを持ってやろうと思ってShinくんにオファーしました。イントロは思いっきり当時の感じで、でもBメロの展開は今っぽい、みたいな感じになったかなと思います。これも歌詞をShinくんと一緒に考えて、平成のJ-POPを聴きながら「ガムシャラって最近聞かないよね」とか言って入れたりして。Shinくんもポップスシーンで戦い続けている人で、「革命道中」（アイナ・ジ・エンド）をリリースしたあとだったのもあって、学びがめっちゃ多かったですね。ビビらずに説得力を持ってポップスに昇華できる人だと思います。

ーこのアルバムを表現するツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”』は、どんなものにしたいと目論んでいますか？

ツアーは約2年ぶりなので、ただただ楽しみです。ファンの顔を見たい。それがデカいかも。ダンスとバンドの巻き込み方はユニークなものにしようって考えているかな。オーガナイズをやっているおかげで自分のライブの幅が広がって、『OMEN』（Aile The ShotaとRaySTAがオーガナイズするダンスイベント）で「with Friends」という概念を作り出せたのも強くて。たとえば向井太一くんと曲をやってるわけじゃないのにイベントに出てくれて、俺が太一くんの曲を歌うとか、そういうゲストの見せ方もいいじゃんって思いました。その先のライブを見据えて、このツアーでは何をやっておこうかなということを考えています。

ーライブの作り方も、楽曲の作り方も、Aile The Shotaという存在の見せ方も、今年がまた大事な1年になりそうですね。

そうなんですよ。去年を踏まえて、今年は「快適な多忙」をテーマにしようと思っています。でも去年も「いい年だったな」と思える終わり方でした。人間的に成長した。春夏秋冬の曲で生みの苦しみを味わいつつ、今できるAile The Shotaのそれぞれの方向での究極のポップスを考えられたし。今年は客演もプロデュースも増やしたいし、オーガナイズもやるし、取捨選択を上手にプランニングしながら撒いた種や伸ばしていた根をつなげる作業をしなきゃいけないなと思っています。去年はとことん幸せで、とことん悩んで、希望と絶望に向き合い続けた1年だったので、その結果、揺るがなくなってどしっと構えた状態で2026年のスタートダッシュを切れていると思います。

