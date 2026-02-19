【2026年最新】アニメ『かくしごと』聖地巡礼 - 湘南・鎌倉の実在…

潮風と柔らかな光に包まれる湘南・鎌倉エリアは、漫画『かくしごと』の物語を静かに支える舞台になっているのをご存じですか？

エリアを象徴する海沿いを走る江ノ電や踏切はもちろん、なかでも七里ヶ浜周辺は、物語の中核である父の過去や「かくしごと」を語る上でなくてはならないスポットが多く存在しています。

2020年にTVアニメ化された際には、印象的な背景美術の美しさもさることながら、細部までこだわられた情景描写の緻密さも話題となりました。

父と娘の“かくしごと”が溶け込む海辺の街

『かくしごと』作：久米田康治（講談社「月刊少年マガジン」2016年1月～2020年8月連載）は、漫画家・後藤可久士とその娘・姫の父娘愛を描いたハートフルコメディーをメインとした感動作。

物語の中では、可久士が暮らしていた“鎌倉の家”と“海の見える町”が印象的に登場し、そこに描かれる風景が実在の湘南・鎌倉周辺の景観と一致しています。

ここでは、実際のTVアニメ本編で描かれた「登場が確認されているスポット」のみを、話数・登場シーン付きで紹介します。

七里ヶ浜駅（第1話・第12話）

◆ファン注目ポイント◆

江の島方向から駅方向を撮ると、アニメと同じ構図を撮ることができます。夕方に訪れると「オレンジ×ブルー」の空が美しく、日中よりもノスタルジックな雰囲気を感じられます。

アニメ第1話冒頭では成長した姫が鎌倉へ降り立つシーンで、第12話ラストでは姫が父の過去を辿り、友人たちと共に駆け抜ける疾走感のあるシーンで登場しました。

まさに本作を象徴するような、江ノ電の「七里ヶ浜駅」へと走る車窓から見える美しい海や、駅改札を抜けた瞬間の日差しが差す構図まで、現地の風景と酷似しています。

七里ヶ浜の駅名標や、ホーム端の柵や照明、駅周辺の描写など細部の作画再現度も高く、ファンの間では「姫の出発点＝七里ヶ浜」として知られています。

登場話第1話・第12話住所神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目

シーン内容姫が鎌倉に降り立つ場面・最終回での再訪注目ポイント車窓から見える海・駅を含む周辺の構図が一致

七里ヶ浜駅前の踏切（第1話・第8話・第12話）

◆ファン注目ポイント◆

アニメではほんの数秒のカットですが、線路・踏切・住宅が並ぶ湘南らしい構図。“父の隠しごと”を象徴するような「線路を越える」様子を象徴的に描いた場面です。

アニメ第1話では、姫が駅を出て住宅地へ向かうシーンで登場し、姫の動きに連動させるように画角を横へスライドさせる演出に。駅の通りを横に抜け小さな踏切を渡り路地へと入っていった姫の後ろ姿が印象的に描写されています。

また、第8話では可久士がある肖像画を家に戻すために一人で歩くシーンで登場し、第1話の姫との対比演出となっています。環境音も最小限で人通りの描写もなく、登場人物の心境や情景描写により没入できる導入演出が現地の再現度の高さをより引き立てているところも魅力です。

さらに、最終回となる第12話では姫が友人たちと駆け抜けるラストシーンで登場し、第1話・第8話と同じ構図でありながら、友人たちと共に駆けてくる疾走感や、希望を取り戻した姫の瞳に戻った光によって輝く表情、BGMの壮大さなどがラストシーンを美しく彩っています。

いずれも遮断機の位置、建物の並び、空の抜けが実際の構図と一致していますが、登場シーンによって全く印象の違う情景描写になっているところが見どころです。

登場話第1話・第8話・第12話住所神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目

シーン内容姫が駅を出て踏切を渡る場面・可久士が家に向かって歩く場面・姫が友人たちと共に走っている場面注目ポイント遮断機と背後の空のライン・駅周辺の情景が一致

七里ヶ浜駅南側の階段（第1話・第8話・第12話）

◆ファン注目ポイント◆

階段を上がる途中、背後で海が開ける“構図の開き”が印象的。父と娘の成長と時間の流れを象徴する場面です。

アニメ第1話では、姫が初めて鎌倉の家を目指して階段を上っていくシーンで登場しました。ここでは単なる家までの経路ではなく、階段の長さと海との距離感が表現されています。

夏の日差しの中ゆっくりと一歩一歩階段を上っていく姫は息が上がっており、海が見えるほど高い位置まで上ってきたことを象徴する構図、時間経過の描写が特徴です。

欄干や手すりの間隔、踊り場の角度が一致しており、実際の地形も緩く長い階段と踊り場が続きます。じわじわと疲労感が出てきたところで、ふと後ろを振り返ると木々と住宅の合間から青い海が開ける様子が見どころです。

また、第8話・第12話では七里ヶ浜駅周辺と同じく、可久士が一人で歩くシーン、姫が友人たちと駆け上がるシーンで登場しました。こちらも、それぞれが抱える想いの違いやBGMによっての印象の違いがありますが、特に第8話は季節の変化による木々や海の色合いにも注目です。

稲村ヶ崎公園（第3話）

登場話第1話・第8話・第12話住所神奈川県鎌倉市七里ガ浜東の住宅街階段群シーン内容姫が階段を上る場面・可久士が階段を上る場面注目ポイント階段上からの海の抜け・手すりの形状が現地の構図とほぼ一致

◆ファン注目ポイント◆

アバンパート冒頭に差し込まれる静止画的な情景ショット。数秒にも満たないながらも、物語の視点が鎌倉で始まることが一瞬で理解でき、情景の美しさもさることながら第3話の物語を象徴する印象的な1枚です。

アニメ第3話のオープニングカットで海越しに富士山を望むカットが挿入されていました。岬の形・江の島の位置関係・富士山のシルエットなどが非常に高い再現度で描写されています。

稲村ヶ崎公園内の石碑に刻まれた「かながわの景勝50選 稲村ヶ崎」という名称のとおり、江の島と富士山を一望できる景色はまさに絶景で、特に人気が高いのは夕方の時間帯。

青い海と青い空が徐々に夕陽のオレンジに染まっていくコントラストが美しく、アニメとはまた違った風景の表情を見ることができるスポットです。

登場話第3話住所神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1-19

シーン内容富士山が見えるインサートカット注目ポイント江の島と富士山が一直線になる構図が一致

国道134号線（第8話）

◆ファン注目ポイント◆

可久士がある絵を見た後、思い描かれた未来と現在とのギャップに落ち込んでしまったシーン。静かな感情の揺れと、走り出した後の水面の輝きのコントラストが印象的です。

アニメ第8話で可久士が俯きながら、一人海岸線を歩くシーンで登場しました。道路標識、柵の形、背景の七里ヶ浜駐車場の位置までが実際の地形と一致しています。

美しい青い海と水面の反射、抜けるような青空がキラキラと輝いている中で、可久士自身は心情を表すかのように俯いて影になっている明暗のギャップが特徴です。

全面に広がる海のカット前にインサートされることで歩いている場所が明確化され、連続するシーンの時間経過や移動距離もよりリアルに感じられます。

リビエラ逗子マリーナ（第8話終盤）

登場話第8話住所神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1丁目 国道134号沿いシーン内容可久士が俯きながら歩くカット注目ポイント岬や富士山、ガードレールの構図が一致

◆ファン注目ポイント◆

物語全体の転換点。「海を眺めながら語る編集者たちの静かな時間」が印象的。夏の日差しと涼し気な水面を背にソファ席で語らうシーンでは、二人の間にゆったりと流れる時間演出が注目ポイントです。

アニメ第8話の終盤で、十丸院五月と墨田羅砂がカフェで語り合うシーンで登場しました。建物の外観カットは、背景に映るヤシの並木道や建物、大きく開けた空の青さが合致しており、さらにカフェ内のカットは実際の「Ron Herman Café 逗子マリーナ店」（現在は閉店）から見た景色と構図が類似しています。

アニメでは、羅砂の髪が海から吹く柔らかい風に揺れる様子が優しく情緒的で、停泊している船からもわかる海との距離感も含め、テラス席ならではの情景演出が見どころです。

神奈川県立近代美術館 葉山館（第12話）

登場話第8話住所神奈川県逗子市小坪5-23-9シーン内容十丸院と羅砂が会話するカフェシーン注目ポイント建物外観とヤシの並木・海の水平線が一致

◆ファン注目ポイント◆

本作の様々な人間模様や想いが集約されるにふさわしい場所。美しい海と水平線を背景に、芸術を通じて父娘の想いがつながっていく。現地では中庭やカフェから、同じ海とノスタルジックな風情を感じることができます。

アニメ第12話、十丸院五月と墨田羅砂が姫の絵を見るために来訪しました。展示されている会場へ赴くまでの館内の白い回廊、渡り廊下から見える海と地平線、建物の特徴的なガラス窓が一致しています。

今までの伏線が一気に回収される怒涛の情報量で可久士の過去が明かされる中、現在軸では途中で立ち止まりながら美術館をゆっくりと歩いていく情景描写の緩急が見どころ。

渡り廊下や大きなガラス窓から見える青い海とどこまでも続く地平線、太陽の光を反射する水面の煌めきが穏やかで、そのギャップが感情を揺さぶるシーンになっています。

まとめ｜湘南に息づく“かくしごと”の世界

登場話第12話住所神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1シーン内容美術展の会場シーン注目ポイント渡り廊下から見える海・建物のガラス面が一致

『かくしごと』の舞台、湘南・鎌倉には、父と娘の想いが染み込んだ風景が静かに広がっています。七里ヶ浜駅から始まり、稲村ヶ崎、葉山へ……物語をたどるように歩けば、画面の中で感じた優しい潮風と光がそのまま現実に重なります。

どの場所も、華やかな観光地ではなく、生活の延長線にある“日常の美しさ”が映し出されています。夕暮れ時に七里ヶ浜のホームに立ち、潮風を感じながら空を見上げれば、あのラストシーンの姫の気持ちをきっと感じ取れるはず。

『かくしごと』の舞台巡りは、単なる聖地巡礼ではなく、「親子の時間」「大切な人への想い」をもう一度見つめ直す旅です。湘南の海辺を歩きながら、あなた自身の“隠しごと”をそっと思い出してみてください。

