王将フードサービスが運営する「餃子の王将」は2月21日から、「新極王 人気3品ジャストサイズセット」(1,571円)を一部除く全国の餃子の王将、GYOZA OHSHOで発売する。

「新極王」人気トリオをお得に楽しめる

「極王シリーズ」は、餃子の王将の定番人気商品をワンランク上の味わいに仕上げたプレミアムメニューで、今年1月に「極王酢豚」や「極王麻婆豆腐」「極王鶏の唐揚」などの7品が新登場した。

その中でも特に人気の高い、「極王酢豚」「極王麻婆豆腐」「極王鶏の唐揚」の3品のジャストサイズを組み合わせたセットを、単品合計価格(1,771円)より200円お得に提供する。販売期間は2月21日～ 3月31日まで。

極王酢豚は、黒酢や鎮江香酢、中国醤油などをブレンドしたマイルドで奥深い味わいが特徴。ジューシーな豚肉にシイタケ、長ネギ、ピーマン、ニンジン、パイナップルと、彩りも食感も豊かな一品に仕上げた。

極王麻婆豆腐は、牛肉と豚肉の挽肉をバランスよく調合し、旨みと食べ応えを高めた。豆鼓のコクやニラの香味に、豆板醤の辛さ、山椒の痺れをしっかり効かせたシャープな味わい。

極王鶏の唐揚は、鶏もも肉を店舗で手仕込みし、衣はカリッと、中はジューシーに仕上げた。にんにくの香りと胡椒の風味が食欲をそそる一品。

「スタンプ2倍押し!!」も実施

2月21日から2月28日の期間限定で、「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」のスタンプを、通常時の2倍押印する「スタンプ2倍押し!!」を開催する。