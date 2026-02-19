ユニクロ史上最年少役員から「悩み相談」のプロへ 株式会社トーチリレー代表・神保拓也が説く「60点理論」のすすめとは？

鷲見玲奈がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ALFALINK presents BRAND NEW LINK」（毎週土曜 7:00～7:25）。ひとつの成功に満足することなく、新たな分野へと越境し挑戦を続ける人。既存の枠にとらわれず、業界に新しい潮流を持ち込み、ゲームチェンジを起こしてきた企業。そうした方々をゲストに迎え、挑戦にまつわるエピソードや発想の原点、そしてこれから目指すヴィジョンについて伺っていきます。2月14日（土）の放送は、先週に引き続き、株式会社トーチリレー代表・神保拓也（じんぼ・たくや）さんをゲストに迎え、目標設定の基準や、管理職の支援について伺いました。神保さんは、三菱UFJ銀行、外資系コンサルティング会社を経て、ファーストリテイリングに入社。人事採用や柳井正社長直轄のプロジェクト、サプライチェーンマネジメントなどを担当し、35歳という史上最年少で執行役員に就任しました。その後、「心に火を灯す」をテーマに起業し、現在は個人・法人向けの悩み相談や、法人向けの組織変革・人材育成を軸に活動しています。前回は、悩みにどう向き合い、どのように解決へ導くかを中心に話を聞きました。悩みが整理され、心に火が灯ったと感じたとしても、「行動が続かない」という壁にぶつかる人は少なくありません。神保さんは、この段階でつまずく原因として、「最初の一歩を大きくしすぎてしまう」ことを挙げます。神保さんによれば、多くの人が目標に向かう際、最初の一歩を「大股」で設計してしまいがちだといいます。富士山登山のケースを例に挙げると、1合目にいるにもかかわらず、いきなり5合目や7合目を目指してしまう状態です。「到達できなかったときは自分を責めてしまい、追い込んでしまいますよね。1合目の次は2合目、次は3合目と、自分の登山計画をいかに設計していくかは非常に重要です」と説明します。さらに神保さんは、行動を続けるためには「準備」も欠かせないと話します。登山に装備や地図、食料が必要なように、目標に向かう途中でも登山マップや登山計画、つまり環境や仕組みを整えることが重要です。こうした準備が、途中でつまずかないための支えになるといいます。また、完璧主義に悩む人へのアドバイスとして、神保さんが提唱しているのが「60点理論」です。これは、100点を目指すのではなく、「60点くらいで一度、自分に合格点を出してあげる」という考え方を指します。仕事においても、完璧に仕上げること自体が目的になってしまうと、それは自分の「エゴ」になりがちだと指摘します。むしろ、60点の段階で周囲に提出し、早めにフィードバックを反映したほうが、全体としては前に進みやすくなります。神保さんは「仕事では自分ではなく、相手や周囲、そして仕事そのものを主役にする視点が大切」だと強調しました。そして話題は、「痩せたい」と思っても数日で挫折してしまう、ダイエットの身近なケースについて。神保さんはこれを行動経済学の考え方で紹介します。そのポイントとは、「ゲーミフィケーション」。目標達成までのプロセスを「ゲーム感覚」で設計することです。たとえば、1日我慢できたら別のところで自分に「ご褒美」を用意する。2日続いたら、さらに別の得点が入る。我慢と報酬をセットにして設計すると、行動は続きやすくなります。ゲームをクリアする感覚で、ダイエットをどう攻略するかを考える発想は、習慣化の助けになるといいます。説明を受け、鷲見も「ご褒美はいいですね。頑張れそうな気がします」と共感しました。続いては、番組テーマの「ハブ」をキーワードに、神保さんの仕事観や組織づくりの考え方を伺いました。神保さんは、自身の役割を「悩みと解決を結ぶハブ」と表現します。相談者の課題と解決策をつなぐ存在であると同時に、もう一つ大切にしているのが「組織のハブになる人を支援する」ことです。リーダーや中間管理職は、組織をつなぐ要である一方、重圧や孤独を感じがちです。そうした人たちに伴走するサービスとして、「ビジネストーチング」が高い評価を得ています。その背景には、日本企業に多い人事構造があります。日本企業ではプレイヤーとして優秀だった人が、そのまま管理職になるケースが多く、「マネジメントは1年生」という状態で現場に立たされる人も少なくありません。神保さんは、そうした管理職にOJT形式で寄り添い、上からの要望をどう整理し、部下にどう伝え、現場の声にどう向き合うかを一緒に考えてきました。鷲見の「チームの火を灯すには何から始めたらいいのでしょうか？」という質問に、神保さんは「悩みを欲しがる姿勢が大切」と答えます。目標を掲げるよりも、悩みを共有するほうがチームの結束力を高める場合があります。特に重要なのは、リーダー自らが悩みを打ち明けることです。神保さんはファーストリテイリング時代、役員でありながら積極的に部下へ相談していたと振り返ります。「最近こういうことに困っているけど、みんなはどう思う？」と声をかけることで、相談が循環する空気が生まれました。こうした「悩み交換会」が根づいたチームは、足腰が強くなるといいます。さらに神保さんは、チームに火が灯ったサインとして「自分がいない場でも、メンバー同士が悩みを相談し合っている状態」を挙げています。上司に頼らなくても仲間同士で支え合える組織は、心の火が消えにくく、結果として強い結びつきを生みます。そうした光景を目にしたとき、神保さんは「このチームは安心できる状態にあるサインだと受け取っています」と語りました。＜番組概要＞番組名：ALFALINK presents BRAND NEW LINK放送日時：毎週土曜 7:00～7:25（TOKYO FM）、6:30～6:55（FM大阪）パーソナリティ：鷲見玲奈番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/brand_new_link/番組公式Instagram：@alfalink.tfm