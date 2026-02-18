南沙良 繊細すぎる性格で“道端の花”にも感情移入!?「踏まれて痛かったかな…」街の景色を避ける理由も

鞘師里保（さやし・りほ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。ゲストの“チョイス（選ぶ基準）”から、その素顔に迫っていきます。

2月のマンスリーゲストは、現在公開中の映画「禍禍女（まがまがおんな）」（監督：ゆりやんレトリィバァ）で主演をつとめる俳優・モデルの南沙良（みなみ・さら）さん。7日の放送では、土曜日の朝の過ごし方や自身のキャッチコピーなどについて伺いました。

＜南沙良さんプロフィール＞

2002年生まれ、東京都出身。2014年に「第18回 nicolaモデルオーディション」でグランプリを受賞、専属モデルデビュー。2017年に俳優デビューを果たし、翌年に映画「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」で映画初主演をつとめ数々の映画賞を受賞し、その演技力が高く評価される。現在は、お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァさんが初監督をつとめた映画「禍禍女」でも主演を務めています。

◆南沙良の意外な休日

鞘師：この番組は土曜の朝9時30分からの放送なのですが、南さんは休日のこの時間はどのように過ごされていますか？

南：実は私、朝がすごく弱くて。基本的には寝ていますね。一度起きて犬にご飯をあげてから、二度寝をしている最中だと思います。

鞘師：二度寝（笑）！ 本格的に起きるのは何時ごろですか。

南：10時半くらいにようやく目が覚める感じです。

鞘師：俳優のお仕事だと、朝が早い現場も多いですよね。

南：そうなんです。でも、家を出る5分前くらいに起きて、顔だけ洗って飛び出すような生活をしています。

鞘師：お支度は現場でもできますもんね。

◆南沙良のキャッチコピーは？

鞘師：この番組では、ゲストの方に「今の自分のキャッチコピー」を伺っています。南さんのキャッチコピーを教えてください。

南：「全方位に感情移入 おしゃべりな怠け者 南沙良」です。

鞘師：情報量が多いですね（笑）。「全方位に感情移入」とはどういうことでしょうか。

南：全てのものに対して感情移入してしまうんです。例えば、道端に咲いている草花に対しても、雨に打たれたり、踏まれているのを見ると「痛かったかな？」「大丈夫かな……」と心配になってしまって。

鞘師：それは1日が終わるころには、ぐったりしてしまいそうですね。

南：本当にそうなんです。世の中には重たいニュースや作品もたくさんありますよね。だから、作品に入っている期間や仕事の合間は、なるべく街の景色を見ないように意識しています（笑）。

鞘師：それほど感受性が豊かなんですね。では、もう1つの「おしゃべりな怠け者」というのは？

南：周りからは「物静かそう」「暗そう」と言われることがすごく多いのですが、自分では「こんなにおしゃべりなのにな」と思っています。

鞘師：確かに、どこかアンニュイな雰囲気をまとっていらっしゃるので、今「おしゃべりだ」と聞いて驚きました。今回のラジオでは3週間にわたって、南さんのその「おしゃべり」な部分をたくさん引き出せればと思います！

