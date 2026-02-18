Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「全力で目の前にあることに取り組んで、それが今つながっている」夢に向かって奮闘する10代にエール

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月9日（月）の放送では、3月にリコーダーの全国大会を控える中学生や、カナダでダンス留学に励む高校生など、夢に向かって奮闘する生徒（リスナー）のメッセージを紹介しました。1月に全道大会があり金賞を受賞して、3月に全国大会に出場します！ 私自身2回目の全国大会なのですが、東京という場所でリコーダーを演奏できることにすごくドキドキしています！ 私は部長を務めているので、全国大会までにしっかりと練習を重ねて頑張っていきたいと思っています！（北海道 13歳 女の子）若井：すごい！ 只者じゃない感あるよね……！大森：かっこいいね！若井：かっこいいよ！大森：頑張ってほしい!! 続きまして……毎朝、ダンスのリハーサルや勉強のために、まだ外が真っ暗な時間に家を出て学校に向かいます。田舎なので人通りも少なく、霧がかった道を、ミセスの楽曲を聴きながら歩いています。放課後も学校に残ってダンスをして、夜遅くに帰る毎日です。寒い冬の夜、誰とも話さずに帰る道で、ヘッドホンから流れるミセスの音楽だけが、私と一緒に歩いてくれている気がします。カナダに来てから、ミセスの歌詞や演奏が前よりもずっと心に染みるようになりました。日本にいた頃とは違って、一言一言に深く頷けて、それがとても幸せです。英語ばかりの挑戦する毎日がしんどくて、何もしたくなくなる日もあります。それでも、必ずミセスの音楽を聴きます。ミセスは、私にとって大切な心の支えです。日本から遠く離れた場所でも、ミセスの音楽を聴きながら頑張っています。カナダでも、ミセスの音楽はちゃんと届いています。遠くにいても、音楽が届いていることを伝えたくて、お便りを書きました。（カナダ 17歳 女の子）大森＆若井：嬉しい！大森：こうやって届くんですね、カナダにも。というか、ダンス留学ということなのかな？若井：そういうことなのかね。大森：ダンスを朝も夜も、ということですから。放課後も残ってダンスされているみたいだね。かっこいいよ！ 自分のやりたいことがあって、ちゃんと1歩踏み出せてやっている。まあ、寂しい時もあるだろうに……かっこいいね！若井：そうだね。日常に、毎日に、僕たちが寄り添えているということを考えると、本当に嬉しいし。もっともっと届けたいなと思いますしね。大森：そうだね。ていうか、みんな若くしてすごいなあ～！ 年齢がどうこうということじゃないけど……（最初にメッセージをくれた）リコーダーの子も受験の子もそうだけど。何かを今頑張っている人、生徒のみんなに向けて、若井から言えることはありますか？ 若井も相当頑張ってきた人だと思います。若井：いや！ 僕は……とにかく目の前の自分が楽しいと思えることだったり、やりたいと思えることに熱中して、とにかく全力で目の前にあることに対して取り組んできたから。でも、それが今になって振り返って、つながっている。あの時やっていて良かったなということが、とっても多いから。自分が好きなこととか、熱中していることとか。それは勉強かもしれないし、部活かもしれないし、何でもいいんだけど。それを、自分を信じて。未来を考えるとすごく不安だと思うけど、とにかく今を大事に全力で打ち込んでほしいな、と僕は思います。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info