総再生数3億回を突破した縦型ショートバラエティが、ついにリアルの舞台へ――お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が企画・監督・出演する『うえだしんや界隈』(制作・QREATION)の初のファンミーティング『うえだしんや界隈ファン界隈』が、3月23日に東京・なかのZERO大ホールで開催されることが決定した。

「豪華タレント×若手キャスト」という組み合わせが、公開直後からSNSで大きな話題を呼んでいる『うえだしんや界隈』。スマートフォンの縦画面の中で展開されているテンポの良いコントが、なかのZERO大ホールという広大な空間で繰り広げられる。

出演は上田のほか、親交の深いえなりかずき、片寄涼太(GENERATIONS)に加え、ひょうろく、長浜広奈、瀬川陽菜乃、ひまひまなど、ジャンルを超えた「界隈」メンバーが集結。

また、この公演を記念し、Tシャツやクリアファイルなど、オリジナルグッズの先行予約受付をHMV＆BOOKS onlineで開始した。

出演者のコメントは、以下の通り。

上田晋也

インフルエンサーの上田です。３か月間「うえだしんや界隈」を見てくださってありがとうございました。総再生数も３億回を超えて、今後は僕のことをUEKINやうえだしゃちょーと呼んでもらっても構わないです。もはや縦型の申し子です。

感謝の意味を込めてイベントをやることになりました。昼公演と夜公演で大半の内容を変えようと思っています。ぜひ２回来れる人は２回来ていただきたいです。しかもあんな人もそんな人もこんな人も出てくれる！まさかハリウッドからあの人も来るなんて！もちろん来ないかもしれません。でも来てね。

えなりかずき

編集された映像とはまた別の、現場で繰り広げられていたお芝居が本当に舞台のようだなと思っていたので、今回生で見ていただける機会があって本当に嬉しいです！

片寄涼太(GENERATIONS)

うえだしんや界隈の世界をイベントで直接感じて頂ける！？

どんな時間になるのか自分も楽しみです。

一緒に体感しに来て下さい！！

瀬川陽菜乃

皆さん！3/23にうえだしんや界隈初のオフラインイベントが開催されます！

なんとここでしか見れない生コントや、みんなで作品をみたりグッズ販売があったり本当に盛りだくさんだから皆んな来てね！

長浜広奈

初めてファンの皆さんの前でお芝居をするのでとても緊張しています！

私の監督作品もみんなを笑顔にできるような作品になったので楽しみにしておいてください！

ひまひま

うえだんしんや界隈での念願のイベント、、！

スペシャルな時間になる予感しかしなくて、今からドキドキ楽しみにしています！

本当に暖かくて楽しい現場の雰囲気をリアルに皆さんにお伝えできることがとても嬉 しいです！

会場で皆さんにお会い出来ることを楽しみにしています！

ひょうろく

どんなイベントになるのか僕も全く想像つきませんが凄く楽しそうな会になるんじゃないかなぁと思っております！ 上田さんの人望で集まった色んなジャンルの方々を是非一緒に生で楽しんでください！

【編集部MEMO】

上田晋也は縦型ショートコンテンツについて、「テンポの速さにも驚きましたね。今までのお笑いはフリがあって最後にオチが来るのが、スマホで飽きずに見てもらうためにオチを最初に持ってこなきゃいけなかったり、オチから展開しなきゃいけなかったり。この歳で勉強になりますね」と語っている。

(C)うえだしんや界隈ファン界隈制作委員会