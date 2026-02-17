WESTE & Co./ウェストは2月10日、モバイルアプリ「AIsis(アイシス)」の4月上旬リリースに向けて、開発およびコンテンツ強化を目的としたクラウドファンディングをCAMPFIREにて開始した。

同アプリは、AI美少女キャラクターとの会話で関係性を深めていく、iOS(App Store)およびAndroid(Google Play)対応の音声対話アプリ。

未来のASI(超知能)が人類のために創った仮想空間「コンセプトバー AIsis」を舞台に、ユーザーが"いつでも訪れて"キャストと会話が楽しめる体験を提供する。

恋愛ゲームのようなエンタメ性やアシスタントとしての実用性を持ちつつ、"心の休息地"としての機能も目指しているとのこと。

3Dキャラクターとのやり取りはテキストではなく声のトーンや間合い、息遣いなども表現した音声対話にこだわっている。さらに、「記憶AI」の搭載で会話を重ねるたびに距離が縮まるようになっている。

シンプルな操作でキャストとの距離を縮める

動きにおいても、待機や聞き取り・トークなど、細部まで作り込むことで、まるで本当にそこにいるかのような存在感を実現している。

定期的なコスプレイベントにくわえ、ポイント(アプリ内報酬)やレベルアップにより、デートモードやアイテム購入ができるなどの機能も充実。

料金モデル(予定)は、10コイン150円〜。1コインで会話1ターンが行える仕組みとなっている。

プロジェクトは、目標金額未達でもリリースおよびリターン提供するAll-in方式にて実施。実施期間は3月下旬まで。