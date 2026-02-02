『ゼンレスゾーンゼロ Ver.2.6』は2月6日リリース！ 妄想エンジェル展開、クラウド版も投入

HoYoverseは1月30日、提供中の都市ファンタジーARPG『ゼンレスゾーンゼロ』における予告配信を実施し、その中で次期バージョン『Ver.2.6「いつかの妄想に、アンコール」』を2月6日にリリースすると明らかにした。

六分街に戻り、年に一度の祭典「黄金の日」を舞台にしたシナリオ展開が行われるという次期バージョン。待望のアイドルユニット「妄想エンジェル」が正式にデビューし、エージェント「千夏」と「アリア」を実装。ライカンと悠真の性能を強化するほか、毎日ログインして抽選に参加することで総額40億ポリクロームの超大型報酬プールを参加者全員で山分けする「黄金の日、大盤振る舞い！」イベントを開催予定だ。

加えて、かねてから開発を行ってきたというクラウド版もVer.2.6と同時にリリースする。サーバー側でゲーム画面の描画を行うために本体に高いグラフィック性能が必要なく、ローカル環境に大きいデータを保持する必要もない。サーバーは日本リージョンに設置されているようで、国外からのプレイでは遅延が極めて大きくなる恐れがあるとのこと。価格は30日分で2,600円。

ちなみに、NVIDIAが提供するクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」ではすでにゼンレスゾーンゼロを遊べるほか、原神や崩壊：スターレイルもプレイできる。