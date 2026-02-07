『崩壊：スターレイル』がVer.4.0に突入、愉悦の運命とともに二相楽園やスターピースカンパニー本部へ

HoYoverseは2月6日、提供中の『崩壊：スターレイル』における予告配信を実施し、その中でメジャーアップデートVer.4.0「月満ちる時に神はなし」を2月13日にリリースすると明らかにした。アップデートの周期がずれたことをうけて、きたるVer.4.1の実施期間が4週間に短縮される。

オンパロス編として展開されてきたVer.3.xシリーズを完了し、愉悦を舞台にした新たなシナリオ展開が行われるというもの。列車組は「二相楽園」だけでなく、スターピースエンターテインメントの本部「千星シティ」も訪問。戦闘システムには「アッハタイム」が導入され、愉悦の運命を歩むキャラクターを用いた新しい体験が楽しめる。

アップデート後には20連分のガチャアイテムと「ルアン・メェイ」の新コスチューム、「選べる限定★5キャラクター」も無料で配布。「爻光」のくじ引きイベントでは星玉×1,600を入手でき、そのほか「マネーウォーズ」には初となる拡張を実施する。