LINEヤフーは2月9日、全国の15～24歳の若年層の男女を対象に実施した「最近の流行についてのアンケート調査（自由記述形式）」に関して、2025年12月の調査結果と2025年下半期調査（9月、12月）の総括を発表した。調査はスマートフォン専用リサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」にて行われた。

2025年下半期（9月、12月）を通じて、「ラブブ（LABUBU）」と「Mrs. GREEN APPLE」が5位以内に入っており、流行が続いている。また、「TikTok」「ちいかわ」もTOP10をキープしており、これらの流行が継続している。

2025年9月流行調査と2025年12月流行調査の総合TOP10の比較

2025年12月期の総合TOP10では、「ラブブ（LABUBU）」が前回（9月期）の2位から順位を上げ1位となった。初登場で2位にランクインしたのは「江戸走り」。「江戸走り」は「膝痛を克服するための最高の走り方」を研究する大場氏が考案・提唱している走法だ。

3位は「Mrs. GREEN APPLE」。2024年9月期から1年以上にわたりTOP10内にランクインしており、高い人気が続いている。4位にはボーカルダンスユニットM!LKの楽曲「好きすぎて滅！（M!LK）」が初登場。5位に急上昇したのは「チェンソーマン」となった。

そのほか、前回36位だった「麻辣湯（マーラータン）」が7位に上昇、10位「インフルエンザ」もランクインした。

2025年12月流行調査 総合11位～30位

11位以降の結果では、11位に2025年10月に女性初の内閣総理大臣となった「高市早苗」が初登場。13位に「=LOVE（イコールラブ）」、14位には「M!LK」、17位「僕のヒーローアカデミア」、19位にパペットキャラクター「パペットスンスン」が前回より順位を上げTOP30入りした。

また、2025年10月期のドラマ「良いこと悪いこと」が23位に初登場。このほか、24位「ポケットモンスター/ポケモン」、26位「ポケモン レジェンズ Z-A」、30位「たまごっち」などのゲームもランクインした。

2025年12月流行調査 男女年齢別TOP10

男女年齢別の結果では、男女年齢別で1位がすべて異なっている点が特徴で、トレンドの多様化がうかがえる結果となった。男性15～18歳では「Brawl Stars（ブロスタ）」（総合8位）、男性19～22歳では「高市早苗」（総合11位）、男性23～24歳では「Nintendo Switch 2」（総合20位）がそれぞれ1位。

女性15～18歳では「ラブブ（LABUBU）」（総合1位）、女性19～22歳では「好きすぎて滅！（M!LK）」（総合4位）、女性23～24歳では「ちいかわ」（総合9位）がそれぞれ1位となった。

総合1位の「ラブブ（LABUBU）」は、女性15～18歳で1位のほか、女性19～22歳で2位、そのほかの男女年齢層でもすべて10位以内に入っており、若年層全体で流行していることが分かる。総合2位の「江戸走り」は、男女ともに15～18歳で2位、男性19～22歳で6位、女性19～22歳で8位と、やや若い年齢層でランクイン。

総合4位の「好きすぎて滅！（M!LK）」は、女性のすべての年齢層で3位までにランクインした。また、総合7位の「麻辣湯（マーラータン）」は、女性19～22歳、女性23～24歳で3位以内、女性15～18歳で7位に入っている。例年より早い流行を迎えた「インフルエンザ」（総合10位）は、男性のすべての年齢層と女性23～24歳でランクインした。

2025年12月期は、キャラクター、SNSのバズ動画、ミュージシャン、アニメ、食、政治家など、多様な流行がみられた。

調査は、2025年12月度調査がLINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査で、調査対象は日本全国の15歳～24歳の男女。実施時期は2025年12月1日～12月3日、有効回収数は4733サンプル。回収比率は、[男性]15-18歳:19-22歳:23-24歳:[女性]15-18歳:19-22歳:23-24歳が2:2:1:2:2:1。「最近流行っているコト・モノ・ヒト」について自由記述形式で聴取し、回答をコーディングしてランキング化した。同社はこの調査を四半期ごとに行っている。