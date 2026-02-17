Cake.jpは2月17日より、児童書シリーズ「こびとづかん」とコラボレーションしたオリジナルクッキー缶をケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」にて販売する。

「こびとづかん」は2006年に初めて出版された、なばたとしたかの絵本とその書籍シリーズ。子どもたちやその家族を中心に支持されている。

今回、同作品と名作絵本のクッキー缶シリーズを展開するCake.jpとのコラボが実現。

「こびとづかん」20周年を記念したコラボレーションで、2006年に発売された最初の絵本『こびとづかん』表紙をそのまま缶のデザインに採用。カクレモモジリ、ホトケアカバネ、スモモノウチなど人気のコビトたちを型抜きクッキーで表現している。

カクレモモジリクッキー(紫いも)、ホトケアカバネクッキー(かぼちゃ)、アラシクロバネクッキー(ブラックココア)、ベニキノコビトクッキー(ビーツ)、スモモノウチクッキー(ほうれん草)、お花クッキー(プレーン)、お花クッキー(ほうれん草)、スクエアクッキー(ココア)がそれぞれ4枚ずつ、スクエアクッキー(プレーン)、スクエアクッキー(紫いも)がそれぞれ2枚ずつ入った36枚入り。

中に入っているクッキーは「小麦・卵・乳」不使用で、保存料、香料、着色料も使用していない。「ビーツ」「ほうれん草」「かぼちゃ」「紫いも」味のクッキーは野菜パウダーを使用しているが、野菜が苦手な子どもも食べやすい味にしている。また、サクッとした食感にもこだわっている。

なお送料は別途必要となる。

(C)Toshitaka Nabata