NiziUメンバーが振り返る「初めての冬ソング」貸切でシュートした“よみうりランド”でのMV撮影

――イルミネーションの中で貸切撮影

MAYA：今夜は、生徒のみんなから音楽の思い出を聞いていく「Music Memories」。今回のテーマは「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」！

MAYA：あら、素敵な音楽が流れてきましたね。

RIKU：ガラリと変わりましたね！いいねー、冬って。

MAYA：いいよねー！本当に。

RIKU：ロマンチックだ！

MAYA ：ということで、みんなが送ってくれた「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」を、どんどん紹介していきたいと思います。まずはRIKUからお願いします。

＜ラジオネーム・まーたん 愛知県 17歳＞

私はNiziUの「Blue Moon」をイルミネーションと一緒に聴きたいです！「離れている時でもふと夜空見上げたら輝いてる、ふたりを繋ぐ同じBlue Moon」という歌詞が大好きで、冬でも心が暖かくなる曲でした。大好きな人と一緒にイルミネーションを見に行って、この曲を聴いたら幸せな気持ちになれると思います。この曲を胸にいろいろなことを頑張っています！

RIKU：他にも岩手県ラジオネーム「つんつんさっつん」、長野県ラジオネーム「ゆぅなりお」、東京都19歳ラジオネーム「みづき」など、たくさんの生徒が「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」としてこの曲をリクエストしてくれています！

MAYA・MAYUKA：へ〜！

RIKU：嬉しいですね。ありがとうございます。で、思い返してみたら、この曲ってスペシャルミュージックビデオを……。

MAYUKA：撮った〜！

RIKU：貸切でイルミネーションの中で撮ったね。

MAYA：よみうりランドで！

RIKU：そう！「We NiziU! TV」で。

MAYUKA：夜撮ったわー。

MAYA：懐かしい！

RIKU：ねー。めっちゃ楽しかったんやけど。

MAYUKA：楽しかった。

MAYA ：見返してみようかな、あれ。

MAYUKA：見返したい！

RIKU：どっかで見れるのかな？

MAYA：あるよ、たぶん。

RIKU：ということで、この曲は私たちにとって初めての冬ソングみたいな。

MAYA：そうね。

RIKU：初めての冬の曲やから、冬といえば「私たちもこの曲歌わなあかんな」みたいな。

MAYUKA・MAYA：確かに。

RIKU：「ライブのセトリとかにも絶対入れたいな〜」みたいなのもあったなって。あと最近はホールツアーをしていたので、そのときの1発目の曲がこれやったから、その印象が結構一番デカいなって思います。

MAYA：あー、わかる。

RIKU：素敵な曲なので皆さん、たくさん聴いてください！

