安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルが出演する、テレビ朝日のバラエティ番組『クロナダル』(毎週火曜25:58～ 一部地域を除く)が10日に放送された。

10日の放送では、ゲストにさらば青春の光・森田哲矢、東ブクロとモグライダー・芝大輔、相席スタート・山添寛を迎え、芸人たちのトークを定点で観察する企画を実施。山添が、ナダルにまつわる“裏話”を語った。

ナダルに対し「ずっと謝りたいと思っていたことがある」と切り出した山添。ナダルの相方・西野から、山添にクレームが入っていたという。

以前ナダルがネルソンズ・青山、ちょんまげラーメン・きむとともに出演していたラジオ番組『人間成長ラジオ』を聴いた際、先輩である青山ときむが、普段は見せない“毒の部分”を好き放題に語るなか、ナダルは上手にはやし立てたり、最後に大オチでツッコミを入れたり、行き過ぎた際にはきちんと止めに入ったりと、トーク全体のバランス調整を一手に担っていたそう。その立ち回りはまるで大物MCのようだったと語る。

そんなナダルの姿を見た山添は、かまいたちの番組に出演した際、「ナダルが今すごい」「めっちゃ小っちゃい世界で麒麟の川島さんみたいになっている」と話したことがあると明かす。この放送を見たナダルは、「自分にもMCや進行を任される道があるのかも」と感じたそうで、コンビでの仕事でも、自分が進行を担うべきだと考えるようになったという。

しかしその結果、コロチキ2人での現場がうまく回らず、相方・西野から山添に「現場がめちゃくちゃになっている」とクレームが入ったことを告白。ここで山添は、「かまいたちさんの番組であんなこと言ったけど、正直そこまで思ってなかった。ごめん」と謝罪した。

これに対しナダルは、「山添さんに言われたから、やらなアカンと思って必死にやっていたけど、思ったより難しかった」と本音を吐露。すると山添はさらに「一回のトーク番組でウケたくて、変なウソついていた」と暴露し、ナダルから「後輩を踏み台にしやがって!」と鋭いツッコミが飛んでいた。