Amazonは3月6日0時から、「Amazon 新生活セール」を開催する。

Amazon 新生活セール

同セールは、Amazon.co.jpアカウントを持つすべての利用者が参加できるセールイベントとなっている。開催期間は3月6日0時～3月9日23時59分までの4日間。

今年は「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに、家具、家電、日用品、食品・飲料、ファッション、ビューティー、Amazonデバイスなど幅広いカテゴリーから、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に、昨年の100万点以上を上回る300万点以上の商品を特別価格で提供する。また、同セールとして初めの「先行セール」を、3月3日0時～3月5日23時59日までの3日間にわたり開催する。

特設ページでは、セール開催に先立ち、対象商品の一部を紹介している。セール前から気になる商品がある場合は、Amazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」機能を利用することで、タイムセール開始直前にプッシュ通知を受け取ることができる。

ポイントアップキャンペーンや大抽選会も

エントリー期間中(2月17日12時～3月9日23時59分)にキャンペーンへエントリーの上、買い物対象期間中に合計10,000円(税込)以上購入し、ポイントアップ対象の買い物をすると、所定のAmazonポイントを還元する(ポイント期限・上限あり)。さらに、最大100,000 Amazonポイント(期間限定)が当たる大抽選会にも参加できる。

Amazonポイントの還元対象項目は、プライム会員の追加還元分に加え、Amazon Mastercardでの買い物で最大+3%(通常還元率を含む)、会員ごとにセレクトされた商品カテゴリーや指定ブランド対象商品からの購入で、さらにポイントアップとなる。詳細および諸条件はキャンペーンページ、キャンペーン細則に掲載している。

「新生活ストア2026」オープン

新生活ストア2026

新生活に向けさまざまなシーズナル商品を期間限定で紹介する「新生活ストア2026」も4月30日23時59分までオープンしている。同ストアは、春の引っ越し・入学・進学・就職など新生活のスタートに役立つ人気商品を集めたもので、「春のおすすめ家電」「家具・収納・食器」「デスクワーク準備」「DIY」などのテーマ・カテゴリーの商品を取りそろえている。

「厳選日替わりセール」も開催

厳選日替わりセール

家電からスポーツ用品、ベビー用品まで幅広いカテゴリーの人気商品を、24時間限定で提供する「厳選日替わりセール」を、3月7日から2回に分けて実施する。第1弾は3月7日正午～3月8日午前11時59分、第2弾は3月8日正午～3月9日午前11時59分となる。

同セールでは、Dyson、Logicool G、パンパース、SALONIAなど、人気ブランドの商品を参考価格から30%以上の割引で提供する。各回24時間限定で、対象商品は回ごとに異なる。

「設置回収サービス」や「ARビュー」機能も

同社では、冷蔵庫や洗濯機、テレビ、家具などの大型商品を対象に、配送から組み立て、設置、不要製品の回収まで専門スタッフが一貫して行う「家電・家具 設置回収サービス」を提供している。お届け日の日時指定も可能。新生活準備での家具や家電の運搬や設置の負担を軽減し、スムーズに新しい生活を始められるようサポートする。料金や対象商品などの詳細は専用ページで案内している。

また、「ARビュー」に対応した商品は、スマートフォン上で実際の部屋に配置したイメージを確認できる。家具やインテリアから小型商品まで、サイズ感や部屋との相性を事前に確認しながら選択できる。

お手頃価格の商品も揃うAmazon Haul

昨年10月に開始した「Amazon Haul(ホウル)」では、1,000円以下の商品を含む数十万点の商品を取りそろえている。Amazon Haul専用の検索機能を通じて、部屋のデコレーションや食器、ファッション、ビューティーなどの商品を選ぶことができる。

同サービスは、Amazonショッピングアプリの検索バーに「Haul」あるいは「ホウル」と入力するか、メニューアイコンから「Amazon Haul」を選択することで買い物を楽しむことができる。