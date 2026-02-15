坂上忍が語るテレビメディアの寿命「この先は正直きつい」それでも彼が画面に立ち続ける理由

テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」レギュラーコメンテーターの玉川徹とフリーアナウンサーの原千晶がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ラジオのタマカワ」。「テレビではまだ出せていない玉川徹の新たな一面を発信!!」をコンセプトに、ビジネス、キャリア、マネー、カルチャー、エンタメ、音楽など、さまざまなジャンルをテレビとは違った角度から玉川が深掘りしていきます。今回の放送では、坂上忍さんがゲストに登場。ここでは、テレビというメディアの今後について伺いました。

◆生放送でギリギリ踏み込むのが楽しい

原：坂上さんへの質問がたくさん届いていますのでご紹介したいと思います。「カズピー」さんからです。「令和になりコンプライアンスが厳しくなりすぎていませんかね。たまに見るバラエティ番組でさえ、昭和の頃のバカげた面白さ、うさんくさくて得体の知れない人が圧倒的に足りないと思います。テレビにはもっとアホなことしてほしいです」と。どうですか？

坂上：コンプライアンスが厳しい厳しいってなっていますけど、収録の場合は僕は全く気にしていないんですよ。普通に喋ったところで結果的に（編集で）切られるっていうだけなので。

逆に生放送でギリギリ踏み込むのが楽しくて。やっぱりキワキワのところを行かないと面白くないので、やっぱりいまだに怒られたりします。

玉川：あ、怒られるんだ（笑）。

坂上：怒られたら謝ればいいんです、本気で！

玉川：謝って済まない場合も、僕の場合はあったんですけどね。

坂上：それはもう何とも言えないですけどね（笑）。

◆テレビというメディアは今後どうなっていく？

玉川：これからテレビはどうなっていくと思いますか？

坂上：えー、正直きついと思いますね。

玉川：やっぱりね。

坂上：僕、韓国のテレビマンの知り合いが結構いて、向こうでロケに行ったときに、韓国のテレビは完全にオワコンで、高齢者の方が見るメディアという共通認識があって、しかも通販主流になっていると。

原：へぇー。

坂上：もうオワコンになっちゃっていると。でも、日本っていうのは極端な変化を嫌うし、テレビマンの人たちが本当に今頑張っているので、まだ大丈夫だとは思いますけど、この先は難しいかなって感じですかね。

玉川：なるほどね。そんな中で、まだテレビをやっていきます？

坂上：僕はそれこそ、テレビにお世話になってきたので最後まで。

玉川：やっぱり恩返しってやつですね。

坂上：もちろんそうです。僕はテレビに恩返しをしたい。

玉川：この世界は義理と人情と恩返しなんですね。

