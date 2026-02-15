有吉「高校2年生で全員が100kg超え（笑）」高校時代に出会った“柔道強豪校”との記憶を語る「とても同級生とは思えなかった」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。2月のアシスタントはマシンガンズの西堀亮とぐりんぴーすの牧野太祐です。2月8日（日）の放送では、近畿大学がノドグロの完全養殖に成功したニュースを取り上げました。

◆近畿大学の研究力に驚愕

今回話題に上がったのは、近畿大学が高級魚・ノドグロの完全養殖に世界で初めて成功したニュースです。過去にもクロマグロの完全養殖を成功させている近畿大学の研究力に、有吉は「近大すごすぎない!? ノウハウもだいたい分かっているのかな？」と驚きを口にします。

また、西堀が「安くなるのかな？ 毎日食いたいなあ」と期待を込めて言うと、有吉も「天然のウナギはほぼ獲れないって言われているけど、養殖でも十分おいしいって言われているし、ノドグロもそうなってくるんじゃない？」と推測します。

続いて、有吉が“近大”というワードをきっかけに高校時代に所属していた柔道部の思い出を語り出し、「もし近大付属の高校と試合をやることになってたら、俺は絶対逃げようと思っていたよ。だって、高校2年生で全員100kg超えていたから（笑）。とにかく、デカくて強そうで怖かった。とても同級生とは思えなかった」と告白。

さらには、「近大の人たちが、練習中にふざけてプロレスごっこをしていたのよ。それを見ただけで『この人たち、本物のプロレスラーより強いんじゃないか』って思ってた（笑）」と振り返りました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

音声コンテンツプラットフォーム「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！