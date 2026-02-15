乃木坂46賀喜遥香 五百城茉央と姉妹役でドラマ出演…“関西弁の違い”にひと苦労「関西弁でしゃべることもなかなかないので…」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月5日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、遥香先生もゲスト出演したサッポロ一番カップスター新ドラマ『姉といつまでも』について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「カップスター劇場 姉といつまでも 第七話『いつもどおり』に、遥香先生と五百城（茉央）先生が姉妹役で出演していましたね！ 遥香先生も五百城先生も関西出身ということで、お2人のナチュラルな関西弁がとてもかわいかったです。撮影の裏側などあれば、ぜひ聞きたいです」（大阪府）

◆「関西弁でしゃべったらどうなんねやろな～」

賀喜：こちらは「サッポロ一番 公式」さんのYouTubeチャンネルで公開されているドラマなんですけど、遠藤さくらちゃん、にゃん（井上和ちゃん）、瀬戸口心月ちゃんが3姉妹役で出ているストーリーに、私は5期生の五百城ちゃんと、いとこの姉妹役でゲスト出演させていただきました。私が弁護士の卵、五百城ちゃんは弁護士を目指す浪人生で、この時期に合わせてっていうのもあると思うんですけど“受験”のお話でした。

この生徒くんも「関西弁が良かった」って言ってくれているんですけど、そもそも台本は標準語で書いてあったんですよ。それを「関西弁でお話してほしい」と監督に言われて。五百城ちゃんは兵庫県出身の子で、私は大阪府なんですけど、兵庫の関西弁と大阪の関西弁ってちょっと違うんですよ。

京都も違うんですよ、京都って「○○してはるやんか～」ってはんなりしている感じで、大阪は「どないやねん！」「なんでやねん！」みたいな（笑）。それで、兵庫もまた違うんですよ……五百城ちゃんの感じは言い表しがたいんですけど。

でも、（動画では）姉妹役で住んでいるところが一緒だから「関西弁の感じを合わせなきゃだよね」「このセリフはこうやって言ったほうがいいよね」っていうことを、私たちと監督さんで話し合いながら撮影しました。関西弁でしゃべることもなかなかないので、「関西弁でしゃべったらどうなんねやろな～」とか言って（笑）。

その後、「サッポロ一番 カップスター ほたて塩味」をみんなで食べて、「おいしいね！」って言いながらいっぱい食べちゃって（笑）。本当にほっこりした楽しい撮影でしたね～。このシリーズはまだ続いていくと思うので、またゲストで出たいなって思いましたね。めちゃくちゃかわいいお話だから、ぜひ観てみてください！

