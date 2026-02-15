乃木坂46賀喜遥香「また一緒にお鍋を食べたいな」番組共演で親睦が深まった“5期生メンバー”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月5日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、遥香先生が出演した番組「のぎ鍋」（テレビ東京）について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日、放送された『のぎ鍋』を観ました！ 遥香先生と5期生の五百城茉央ちゃんが2人で鍋を食べながら、お互いの思いや好きなところを語る姿に、観ていて幸せな気持ちになりました。ちなみに、遥香先生は五百城茉央ちゃんに『素直なところが好き』と言っていましたが、僕は、遥香先生の素直で後輩想いなところが大好きです」（神奈川県）

◆「2人で楽しい時間を過ごせました！」

賀喜：ありがとう（笑）。こちらは去年11月からスタートした番組で、メンバーが2人きりでお鍋を食べながら、一緒におしゃべりする番組なんですけど、毎回違うメンバーが違うお鍋を食べていて、私たちはとんこつしょうゆのお鍋を2人で食べました！ おいしかったなぁ。

休憩になってもずっと食べていたし、撮影が終わった後に「ありがとうございました！」って（スタジオを）出たら、お鍋がミツカンさんのお鍋の素で作られているんですけど、ミツカンの方が、そのお鍋の素をいっぱい持って来てくださっていて「好きな味を持って帰ってください」って言ってくださって！

五百城ちゃんと私は「え～!? いいんですか？」って言って、ほとんど全部を持って帰っちゃった(笑)。なので、私は家でも鍋を作って食べています。やっぱり、冬は鍋がおいしいです！ とんこつしょうゆは、シメもいろんなことができておいしかったなぁ。

また、この番組はお洋服を自分たちで選んだり、髪型も“いつもと変えてみよう”って自分たちでアレンジしたので、それも楽しかったし、茉央ちゃんとも「また一緒に、どこかご飯に行こうね！」って約束もできたの！ なので、今年はどこか一緒に行ったり、“また一緒にお鍋を食べたいな”なんて思ったりするくらい2人で楽しい時間を過ごせました！ 観てくださってありがとうございます。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info