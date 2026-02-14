有吉「お湯が“とろ～ん”としてこない？」お風呂のお湯を2～3日使い続ける後輩芸人に驚き「勇気ある発言だったと思う」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。2月のアシスタントはマシンガンズの西堀亮とぐりんぴーすの牧野太祐です。2月8日（日）の放送では“お風呂”に関する話題で盛り上がりました。

◆お風呂のお湯は何日まで使う？

今回は“入浴”に関する話題に。有吉が「お風呂のお湯は何日替えない？」とアシスタントに尋ねると、現在、4人家族で生活している牧野が「うちのお風呂は追い焚き機能があるので、基本は2日間使っていて、“いけるかな”って思ったときは、3日続けることもたまにあります」と告白。

それに有吉は「えっ!?」と驚きの声をあげ、「追い焚きで3日いかれちゃうと、お湯がちょっと“とろ～ん”としてこない？ まあ当然、湯船に入る前にシャワーで体を洗ってから入るだろうけど」と指摘すると、牧野もうなずきます。そして有吉は、「（3日入れ替えなくても）問題がないことを主張したいんだと思うけど、俺は勇気ある発言だったと思うよ。奥さんは『余計なこと言わないで』って相当怒ると思うけど」と苦笑いしつつも牧野を称えました。

また有吉は、お風呂が面倒で入らないという、いわゆる“風呂キャンセル界隈”の話題にも言及し、「若い人ほど『風呂キャンセルする』ってよく聞く気がするけど、それは、若い世代のほうがそういう発言をする機会が多いから、そのイメージがついているんだと思う。俺らの世代でも風呂に入っていない連中って多いじゃん」と持論を展開。

続けて「まあ、他人に不快感を与えなければ、明らかに不快なにおいが発生する状況でなければいいとは思うよ。私なんかおじさんだから、特に気をつけてる。“迷惑をかけるのは嫌だから”と思って、仕事のときは必ず風呂に入ってから行くね」と明かしていました。

