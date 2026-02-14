日向坂46藤嶌果歩「アップルパイを作れたら“いい女”感ない？」今年の“バレンタインデー”計画を明かす

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。2月6日（金）の放送は、バレンタインデーの思い出で盛り上がりました。山下：もうすぐバレンタインがあるんですよね。藤嶌：バレンタイン！ チョコなんて作っちゃったり～？山下：えっ、作るの!?藤嶌：でも、今年はアップルパイを作りたいの！山下：へぇ～、おしゃれ！藤嶌：おしゃれでしょ？ アップルパイを作れたらさ、なんかいい女感ない？山下：めっちゃある。藤嶌：それで、私はやっぱりキャンドルを焚いて、アップルパイを食べて……もう、いい女すぎる！山下：めっちゃいい女だよ。藤嶌：そんなバレンタインをやってみたいなと思っています！山下：日向坂46って、メンバー同士とかでチョコのバレンタイン交換をしたりするじゃん？藤嶌：うんうん。山下：じゃあ、手作りでプレゼントするっていうことかな？藤嶌：それは……でも、クッキーとかを焼いてみたりしたい気持ちはある。山下：おおっ、楽しみだ！藤嶌：でも、それはうまくできたらね～。山下：いや、いいんだよ。どんな形でもどんな味でも“愛”があるから。バレンタインってそういうことよ。藤嶌：だって、みんな！藤嶌・山下：フフフ（笑）。藤嶌：山下さんは手作りですか？山下：いや全然市販です、絶対に市販。藤嶌：市販（笑）。山下：もうね、ちょっと思い出があるんだけど、2つ上のお姉ちゃんがいるのね。藤嶌：うんうん。山下：お姉ちゃんって、すごく器用なの。藤嶌：そうなんだ。山下：そう、料理とかもレシピ通りに“大さじ1”とかもしっかり測って入れるんだけど、私は大雑把なのね。だから、もう適当にやっちゃうの。そうすると、本当においしくないのね（笑）。だから、お姉ちゃんがいっぱい作ったバレンタインクッキーとかを私にも分けてもらって、それを親友に配ってた。藤嶌：マジか～（笑）。山下：だから、自分では作れないの。藤嶌：そうだったんだ、作ってそうなイメージだった。山下：作れないね～。裁縫とかはできるの。藤嶌：そうなんだ。山下：いい女でしょ？藤嶌：それは家庭的でいい女（笑）。山下：でも（チョコ作りは）本当にダメなの。だから、私は市販ですわ。藤嶌：でも、はるはる（山下の愛称）は親子丼を作れるから大丈夫だよ。山下：そうね！ 何でも作れるので（笑）！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46