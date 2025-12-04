ドン・キホーテは11月下旬、同社の冬物アイテム新製品の展示会を実施しました。

2025年の冬物製品の中で注目されているジャンルの1つが加湿器。ここでは展示会で担当者がおすすめした“この冬に実用的に使える”加湿器3点を紹介します。いずれも発売は10月半ばで、本格的に寒くなるこれからの季節に役立ちそうです。

3つの加湿方式を全て備えた「HyMistra」

1つ目は、スチーム式・ハイブリッド式・超音波式の3つの加湿方式を全て備えた「HyMistra」（ハイミストラ）。加熱することで衛生的に使えるスチーム式、パワフルに加湿するハイブリッド式、静かで立ち上がりが速い超音波式の3つから、好みや使用状況に応じて加湿方式を切り替えられる点がポイントです。

本体はスクエア型で、カラーは部屋に馴染みやすい、くすんだベージュを採用。水の入れやすさは企画担当者がこだわった部分で、上部に取っ手を備え、タンクを丸ごと取り外して給水できます。

暖炉のような見た目がユニークな加湿器「MAGMIST」

次に紹介するのは、暖炉のような見た目がユニークなスチーム式加湿器「MAGMIST」。こちらは「情熱価格」ブランドの商品ではありませんが担当者がおすすめする加湿器の1つです。

本体は円筒形の水タンク下部にLEDを備え、沸騰した水泡と赤いライトの組み合わせが“マグマ”のように見えるデザインが特徴。LEDライトは赤、オレンジ、白の3色に切り替えられ、雰囲気を変えて楽しめます。側面や上部はやや熱くなるため、使用中に触るのは避けたほうがよいでしょう。

操作は下部の台座に配置したボタンで行います。タンク容量は2.8L・最大加湿量は700mL／h。透明な円筒部をそのまま外して給水できる構造になっています。

暖房と加湿を1台でまかなう「MOISTY GRAN HEAT」

最後に紹介するのは、寒い日に活躍しそうなパネルヒーターと加湿器が一体化した「MOISTY GRAN HEAT」。ハイブリッド式の加湿機能を備えたセラミックファンヒーターです。

パネルヒーターと加湿器が一体化した「MOISTY GRAN HEAT」。価格は15,180円

担当者によると「部屋を温めると乾燥する問題をカバーするべく、加湿機能を加えたパネルヒーター」とのこと。実際に電源を入れると、本体下部の左側から温かい風が安定して吹き出してきました。

暖房は強弱を設定できるほか「速暖モード」も搭載。人の動きを感知して自動でオンオフをコントロールする人感センサーや、設定温度に合わせてオンオフを切り替える節電センサーも用意されています。