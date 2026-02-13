伊東歌詞太郎 トレードマークの“キツネのお面”の秘密を明かす「『お面 一番人気』って検索したら…」

◆“歌い手”の文化
れなち：伊東さんは動画総再生回数が1.5億回を超えていて、国内外問わず、たくさんの方に聴かれていますが、歌い手って顔を隠して活動されているじゃないですか。
伊東：そうですね。
れなち：そもそもなのですが、なんで顔を隠すのですか？
伊東：これは僕も分かんないんですよ（笑）。
れなち：分からないんだ（笑）。
伊東：そのときの歌い手の文化って、山崎さんがおっしゃる通り、顔を出してはいけなくて、本名がダメで、しかも、ちょっとカッコつけちゃいけない名前をつけて、それで、アイコンは美化絵であるべきだっていう独特な文化があって。それで、僕も“あ、そうなんだな”と思って、そのまま乗っかった感じです。
れなち：でも、バズったりすると“知られたい”っていう承認欲求的なものが前面に出てきて、顔を出したくなるものなのかなって思ったんですよ。まあ、いろんな理由もあると思うんですけど。
伊東：そういう人も多分いるとは思うし、文化が変わって顔を出している歌い手も結構いますよね。
◆“キツネのお面”の秘密
れなち：ちなみに、伊東さんはキツネのお面を着けているじゃないですか。
伊東：はい。
れなち：あれは、どこで調達しているのですか？
伊東：某日本の大手通販サイトで「お面 一番人気」って検索したら、あのキツネのお面が出てきました。
れなち：こだわりはなかったのですか？
伊東：こだわりはないっちゃないです。「あ、これが人気なんだ」と思って（笑）。いまだにずっと買っています。
れなち：へえ（笑）。今のは何代目ですか？
伊東：多分60～70代目くらいじゃないかな。
れなち：え!? 業者？
伊東：でも、本当に契約したいくらいですよ（笑）。毎回ポチポチ買っています。
れなち：「オリジナルで作ろう」みたいなことにもならなかったのですか？
伊東：1回そういう話になったんですけど、職人さんと打ち合わせをしたときに「型代を作るのに50万円くらいかかる」みたいなこと言われて、「あ……じゃあ買おうかな」と思って。
れなち：ハハハ（笑）。
