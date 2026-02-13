伊東歌詞太郎 トレードマークの“キツネのお面”の秘密を明かす「『お面 一番人気』って検索したら…」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。2月9日（月）の放送は、ネット時代の希代の歌い手として登場したシンガーソングライター・伊東歌詞太郎さんが登場！ ここでは、伊東さんのトレードマークでもある“キツネのお面”の秘密などについて語りました。

◆“歌い手”の文化

れなち：伊東さんは動画総再生回数が1.5億回を超えていて、国内外問わず、たくさんの方に聴かれていますが、歌い手って顔を隠して活動されているじゃないですか。

伊東：そうですね。

れなち：そもそもなのですが、なんで顔を隠すのですか？

伊東：これは僕も分かんないんですよ（笑）。

れなち：分からないんだ（笑）。

伊東：そのときの歌い手の文化って、山崎さんがおっしゃる通り、顔を出してはいけなくて、本名がダメで、しかも、ちょっとカッコつけちゃいけない名前をつけて、それで、アイコンは美化絵であるべきだっていう独特な文化があって。それで、僕も“あ、そうなんだな”と思って、そのまま乗っかった感じです。

れなち：でも、バズったりすると“知られたい”っていう承認欲求的なものが前面に出てきて、顔を出したくなるものなのかなって思ったんですよ。まあ、いろんな理由もあると思うんですけど。

伊東：そういう人も多分いるとは思うし、文化が変わって顔を出している歌い手も結構いますよね。

◆“キツネのお面”の秘密

れなち：ちなみに、伊東さんはキツネのお面を着けているじゃないですか。

伊東：はい。

れなち：あれは、どこで調達しているのですか？

伊東：某日本の大手通販サイトで「お面 一番人気」って検索したら、あのキツネのお面が出てきました。

れなち：こだわりはなかったのですか？

伊東：こだわりはないっちゃないです。「あ、これが人気なんだ」と思って（笑）。いまだにずっと買っています。

れなち：へえ（笑）。今のは何代目ですか？

伊東：多分60～70代目くらいじゃないかな。

れなち：え!? 業者？

伊東：でも、本当に契約したいくらいですよ（笑）。毎回ポチポチ買っています。

れなち：「オリジナルで作ろう」みたいなことにもならなかったのですか？

伊東：1回そういう話になったんですけど、職人さんと打ち合わせをしたときに「型代を作るのに50万円くらいかかる」みたいなこと言われて、「あ……じゃあ買おうかな」と思って。

れなち：ハハハ（笑）。

