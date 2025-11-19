ヤマハ発動機は2026年3月27日、用途に合わせてカスタムできる20型電動アシスト自転車の新モデル「PAS Carigo(パス キャリゴー)」を発売する。

「PAS Carigo」は、まとめ買いした日用品や、園芸・農業用品など“重いもの”を載せて移動したい方、ペットやお子さんなどと出かけたい方をターゲットに開発されたマルチパーパスな小径モデル。幅広いアクセサリーラインナップの中から、使用用途や自分の好みに合わせてカスタムすることで、自分だけの特別な1台として使うことができるという。

また、のびやかで快適な乗り心地(アシストフィーリング)と状況に合わせて自動でアシスト力を制御する「スマートパワーモード」が搭載されているほか、重いものを載せても快適に走行することができるよう、車両は跨ぎやすく、低重心で安定感のあるコンパクトなフレームを採用。

さらに、専用フロントキャリヤやリヤキャリヤを装備しており、様々なカスタムや大容量積載が可能に。新設計の専用フロントキャリヤは、天面にアーチ状の山を2箇所設け、さまざまなバスケットの底面形状に対応。また、荷掛フックとして使える突起や、大きさの異なる穴が各所に複数設置されており、6.6kgまでの積載が可能となっている。

一方リヤキャリヤは、バスケットやチャイルドシートなどを装着しても、キャリヤ後方部分が持ち手になるように考慮された長さ・形状に。また、駐輪機からの出し入れ時にも便利な設計となっている。

また、性別・年齢・体型を問わず様々な方が乗ることを想定し、無理なく漕げるようなハンドルの形状と、自分のライディングポジションに合わせたハンドル角度に調整できるよう設計されている。

カラーリングは、シンプルかつクールな印象を与える「ソリッドグレー」、カジュアルで街中のシーンに馴染む「マットカフェベージュ」の2色を展開。両カラーともキャリヤやチェーンケースなどの足回りは黒で引き締め、タフな印象のツートーンに仕上げられている。

発売日は2026年3月27日。メーカー希望小売価格は16万3,000円。