お笑いコンビの博多華丸・大吉がMCを務めるテレビ西日本・フジテレビ系バラエティ特番『ニッポンわが町うどんMAP8』が、22日(16:05～)に放送。Travis Japan・松田元太は埼玉県加須市で10杯完食を目指すアポなし調査に挑戦するなど、うどん愛あふれる企画が満載だ。

松田元太

全国の様々なうどんを紹介してきた同番組。今回は「地元感」をテーマに、うどんの奥にある「人と土地の絆」を描いていく。

満を持しての関東初進出が近年のうどん界で最も注目されるニュースとなった、福岡・北九州発祥のローカルうどん店チェーン「資さんうどん三郷店」(埼玉・三郷市)をスタジオに、うどん好きで知られるケンドーコバヤシと、福岡県出身の井桁弘恵をゲストに迎える。

「資さんうどん」のほかにも、全国にはまだ知られざる「地元の英雄」たちがいる。地元で愛され地元の味を守り続けるローカルうどんチェーン店を一挙に紹介。茨城県の「うどんれすとらん へんこつ」、兵庫県の「得得」といった地元の名店のほか、徳島県の「セルフうどん やま」を「うどん県」香川出身の中野美奈子が現地調査。また、山口県の「どんどん」を、STU48の池田裕楽と渡辺菜月がリポートする。

うどんの年間生産量が日本2位、数多くのご当地うどんが集まる「うどん共和国」埼玉県。埼玉県出身の松田元太(Travis Japan)が、埼玉のうどん愛を調査するべく立ち上がる。福岡県のローカル番組で10年続く人気コーナー「うどんMAP」にならい、埼玉県加須市で、地元の人たちにおすすめの一杯を聞き込みアポなしでうどん店を訪ねていくガチ調査に挑戦。60店ほどのうどん店がある加須の街中を歩き、タイムリミットの日没までに目標とする10杯を食べきることはできるのか。

ほかにも、中野美奈子、5GAP、池田裕楽(STU48)、渡辺菜月(STU48)がロケに登場する。

コメントは、以下の通り。

博多華丸

今回も、登場するうどんはどれも美味しそうでした、でも、いちばん美味しそうだったのは、井桁さんが食べていた「資さんうどん」の焼きうどん。「資さん」は北九州のイメージがあって、意外と自分は「資さん」に行っていなかったということにも気付いて、それも驚きのひとつでした。今回のみどころは、５ＧＡＰのうどんグルメリポートです（笑）

博多大吉

５ＧＡＰのうどんリポートは、彼らの人のよさが出ていたね。たぶんあんなにおいしいうどんを食べたことがないから完全にとまどっていて、ただただ「うまい」としか言えていなかった（笑）。ネタバレになりますが、香川の刺身が乗っているうどんは食べてみたいなと思いました。海鮮丼のうどんバージョンというのはまったく発想になく、第８弾にしてわれわれも初めて見ました。これまで、北から南までたくさんのうどんを紹介してきましたが、「なんでうちのうどんが入ってないんだ」と思う人もいると思うので、そういった声をぜひ番組宛てにお寄せいただければと思います。

ケンドーコバヤシ

もう何回も出演させてもらっていますが、今回の収録はてっきり福岡に行くものだと思って、(冠番組の)ビジネスホテル旅番組スタッフも呼んで、前日に福岡に泊まれるかと思ったら関東での収録でした（笑）。印象に残ったのは北海道・小樽のアイスクリーム屋さんの鍋焼きうどん。そういえば小樽は石原裕次郎記念館が閉館してから行っていないな、と。ひさびさに訪ねて名物の半身揚げを食べてビールを飲んで、次の日に行ってみようかなと思いました。

井桁弘恵

自分がプライベートでもいつも行っている資さんうどんで、実際に食べて収録できるという夢のような時間でした。福岡にいる気分で収録に参加していました。改めて本当にうどんって奥深いと思いましたし、どんどん進化していることも知ることができてよかったです。

松田元太（Travis Japan）

番組で、加須市がうどんの穴場だとばれるのがちょっと悔しいと思うぐらい、うどんの街だと感じました。どの人に聞いてもおすすめのうどん屋さんを知っていましたね。リポートがうまくいっているかは不安なんですが、本当においしかったというのはぜひ番組を見て知ってもらいたいです。（うどん店探しの）最後はちょっと心が折れそうになったりもしたんですが、助けてくれる人がいたりして、ドラマチックな展開がたくさんありました。

阿部康之介プロデューサー

『ニッポンわが町うどんMAP』というタイトル通り、日本全国の地元を代表するわが町うどんがたくさん登場します。なぜそんなうどんが生まれたのか？なぜそのうどんが愛されているのか？各地域のうどんを通じて、地域の風習や文化も感じられる内容になっていると思います。