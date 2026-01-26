AOKIは、レディースウェア・ブランド「MeWORK」と女性ファッション誌「Oggi」がコラボレーションした全30アイテムの販売を開始した。ビジネスだけでなく、入卒園や学校行事などのオケージョン、休日のオフスタイルにも使える汎用性の高さが魅力。

今回はOggiの専属読者モデル「オッジェンヌ」と編集部の協力により、働く女性のリアルな声を反映したセットアップ・トップスを開発。MeWORKの強みである高機能性に加え、長めの着丈やボタンデザイン、ポケット収納など細かな部分にもこだわり商品化した。

30種の商品群の中でも神ラクセットアップは、きちんと感と洗練された印象を両立したシンプルなデザインと、光沢感のある上品な素材感。洗濯機で洗える、防シワ、ストレッチといった機能に加え、春夏に嬉しいUVカットも備えた。

トップスは、ブラウス・シャツ・ニットと豊富なデザインバリエーションで展開。今年は新たに結び方をアレンジできるボウタイ付きのブラウスとパンツのブラウスセットアップが登場する。

「ブライトツイルストレッチセットアップ」は、「きちんと感」と「洗練さ」を演出する光沢感のある素材で、さらっとした触り心地。着まわし力抜群の豊富なデザインとカラーバリエーションを展開しており、ジャケットはノーカラー(2万6,290円)とダブルブレストデザイン(2万8,490円)の2型、ボトムはすっきりとした装いが叶うストレートパンツ(1万5,400円)と、ハンサムなワイドパンツ(1万6,500円)、上品なロングタイトスカート(1万4,300円)の3型を用意。ジレも加わりさまざまな着こなしを楽しめる。ベーシックな紺色、春らしさを感じるオフホワイトとベージュの3カラーを用意。

「グレージュチェックセットアップ」は、レーヨン混の柔らかな生地感と快適な着心地で程よい光沢感があり、ワイドパンツとカジュアルなスニーカー合わせから、タイトスカートの上品なきれいめスタイルまで多彩なスタイリングが叶う。

ボトムは、ストレートパンツ(1万5,400円)、ワイドパンツ(1万6,500円)、ロングタイトスカート(1万4,300円)の3型。ダブルブレストジャケット(2万8,490円)もラインナップ。春らしいニュアンスカラーかつチェック柄のセットアップはカラーインナーやカラーパンツとも相性が良く、トレンド感も演出できる1着に仕上がった。

「ブラウスセットアップ」は、単品でもセットアップでも簡単にお洒落見えが叶う。さらりとした生地感で、防シワ・吸汗速乾性のある素材を使用しているため、自宅でのお洗濯後の乾きも早い。ボウタイブラウスは7,689円、ワイドパンツは1万989円で、カラーは黒とブルーの2色展開になる。

「パール付きスキッパーシャツ」は、顔まわりがすっきり見えるスキッパーシャツをベースに、フロントと袖元にパールボタンをあしらった。長めのカフス袖にすることでエレガントなデザインに仕上がっている。ジャケットを羽織った際や、ウエストインしてもすっきり見える絶妙なサイズ感にこだわった、大人の万能ストライプシャツ。カラーはベージュと茶で、価格は6,589円。

「シアー袖ニット」はスーツの着こなしを垢抜けて見せてくれる、シーンを選ばないちょうどいい華やかさ叶えるニット。ジャケット合わせのインナーとしてもたつかない袖のボリュームや、適度な開きのクルーネックデザイン、腕をすらっと見せてくれる縦落ちプリーツが程よい甘さの1着。カラーは茶とイエローを7,689円で販売する。

コラボアイテムは全国のAOKI店舗ならびにAOKI公式オンラインショップで販売中。なお、一部。アイテム・カラーは限定店舗でのみ取り扱う。