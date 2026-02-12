三菱UFJアセットマネジメントが提供する「eMAXIS Slim」は2月12日から、"NISAの日「世界を味わう『オル缶(カン)』自販機」イベント"を渋谷ヒカリエ(東京都渋谷区)1F イベントスクエアで開催する。

「eMAXIS Slim」とは、新NISAの普及とともに投資初心者から経験者まで幅広い投資家に支持されているインデックスファンドシリーズ。合計純資産総額は24兆円を突破する規模にまでなっている。中でも、世界47カ国・地域に100円(最低購入金額は販売会社によって異なる)から投資できる「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー/愛称:オルカン)」は、NISAを始めたばかりの人でも選びやすい投資信託として、多くの人の資産運用に活用されている。

今回のイベントは、2月13日の「NISAの日」に合わせ、eMAXIS Slimやオルカンをより多くの人に知ってもらうことを目的に実施される。開催期間は2月12日～2月14日で、時間は11:00～18:00、13日のみ12:00～19:00となっている。参加費は無料。

オリジナル缶ジュース「オル缶」がもらえる

イベントブースでは、オルカンにちなんだオリジナルデザインの缶ジュース「世界を味わう オル缶」を手に取り、体験しながら楽しくオルカンについて知ることができる。

オル缶は、各地域の代表的な国や気候などをイメージし、日本は「OUR TONIC」、アメリカは「SPLIT SPIRIT」、オーストラリアは「ROSE'N WHITE」など、合計5種のフレーバーと10種のカラフルなデザインで用意している。自販機に専用の巨大コイン「オルカンコイン」を1枚入れると、一度に世界各国のオル缶が最低でも1本、最大で10本出てくる仕様となっている。

受付で同社「eMAXIS LINE」への登録およびアンケートへの回答を行い、その後スタッフから受け取った専用コインを自販機に投入。モニター画面に抽選映像が流れ、当選した本数分のオル缶が提供される。

特設フォトブース&ノベルティも配布

eMAXISオリジナルキャラクターである「e クマ(イークマ)」と、オル缶の巨大オブジェの前で記念撮影ができる特設フォトブースも用意している。撮影を行うと、e クマのオリジナル傘マーカーやキーホルダーなど、同社オリジナルノベルティ等がもらえる(プレゼントは数に限りがある)。