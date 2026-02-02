MMDLaboが運営するMMD研究所は2月2日、「東京アプリ生活応援事業」開始前の意識調査の結果を発表した。調査は2026年1月23日～1月26日、東京都に住民票がある500人を対象にインターネットで行われた。

東京アプリの利用率は35.4%、認知率は71.4%

東京都に住民票がある500人を対象に、マイナンバーカードの所有状況を聞いたところ、「現在所有している」が80.4%となった。

東京都民のマイナンバーカード所有状況

続いて、東京都公式の「東京アプリ」を知っているか聞いたところ、「現在利用している」が35.4%と最も多く、次に「知っているが、インストールしたことはない」が31.2%、「知らない」が28.6%となった。

東京アプリの利用状況

ファネル構造で「認知」～「現在利用」を見ると、「認知」は71.4%、「利用経験」は40.2%、「現在利用」は35.4%となった。

「東京アプリ生活応援事業」の認知は68.9%

東京都は2月2日から、東京アプリをダウンロードしマイナンバーによる本人確認を行った人を対象に11,000ポイントを付与する「東京アプリ生活応援事業」を実施している。

東京都に住民票がある500人を対象に、同事業の認知状況を東京アプリ認知・未認知別で聞いたところ、同事業を認知しているのは、東京アプリ認知者(n=357)が68.9%、東京アプリ未認知者(n=143)が6.3%となった。

続いて、同事業の説明をした後に利用意向を聞いたところ、「利用したい」が43.8%、「利用を検討している」が21.0%と、あわせて64.8%が利用したいと回答した。

受け取りたい交換先は「楽天ペイ」がトップ

同事業利用意向者324人を対象に、受け取りたい交換先を聞いたところ(複数回答可)、「楽天ペイ(楽天キャッシュ)」が46.0%と最も多く、次に「dポイント」が43.5%、「Vポイント」が29.6%となった。

東京アプリのインストール予定しているのは51.4%

東京アプリを現在利用していない323人を対象に、同アプリのインストール予定について聞いたところ、「インストールを予定している」が51.4%、「インストールする予定はない」が25.7%となった。

東京アプリのインストール予定

次に、同アプリをインストールする予定と回答した166人を対象に、インストール予定時期を聞いたところ、「『東京アプリ生活応援事業』の開始前にインストールしたい」が28.3%と最も多く、次に「『東京アプリ生活応援事業』の開始後すぐにインストールしたい」が19.3%、「今すぐインストールしたい」と「ある程度ユーザーが増えてからインストールしたい」が18.1%となった。