「いてくれるだけで良い」ダルビッシュ有、存在自体が価値！　パドレス監…

サンディエゴ・パドレスは昨年11月4日（日本時間5日）、39歳のダルビッシュ有投手が、右肘の靭帯再建手術を受けたため、2026シーズンはほぼ全休することを発表している。戦力としてはチームに貢献できないが、仲間を助けるサポート役として存在感を発揮することになりそうだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じている。

ダルビッシュは昨季、肘の炎症により故障者リスト入り（IL）し、約4カ月の長期離脱を経験した。

最終的に15試合の先発で5勝5敗、防御率5.38、奪三振68をマークしたが、近年は徐々に成績が落ちている。

怪我に悩まされる状況を打破すべく手術に踏み切ったことで、2026シーズンはマウンドに立てない見通しだ。

引退説も囁かれる中、契約は2028年まで残っているため、何もなければパドレスに残留することになる。

ダルビッシュについて、パドレスを率いるクレイグ・スタメン監督は「ユウは僕の親しい友人なんだ。

数年間一緒にプレーしてきたこともあるからね。

彼は今、とても良い状態にあるように見える。

今年はトミー・ジョン手術からの回復途中だから登板しないけど、チームにいてくれるのは本当にありがたい。

本人がチームにいたいと思っているのと同じくらい、私たちも彼がチームにいてくれることを嬉しく思っている。

彼は多くの投手、特にランディ・バスケスに大きな影響を与えてきた。

ランディを“ドミニカのダルビッシュ有”にしようと指導しているところなんだ。

ユウは本当に豊富な知識を持っている。

彼が戻ってくるのが待ちきれないよ」と語っている。

