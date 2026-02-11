あいのり、未来日記、ラヴ上等、今日好き、ねるとん紅鯨団、オオカミちゃん、あいの里…「恋リア」ソングTOP10発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

2月8日（日）の放送では、「聴けばキュンキュン！『恋リア』ソングTOP10」が発表されました。

――昭和から令和まで、恋愛リアリティーショー（恋リア）を彩ってきた名曲が一堂に会する今回のランキング。映像とともに記憶に刻まれた“あの瞬間”を思い出させてくれる楽曲が並びました。

＜今週のTOP10＞

「聴けばキュンキュン！恋リアソングTOP10」

・1位：I WiSH「明日への扉」

・2位：サザンオールスターズ「TSUNAMI」

・3位：globe「Love again」

・4位：福山雅治「桜坂」

・5位：幾田りら「恋風」

・6位：Every Little Thing「fragile」

・7位：Vaundy「恋風邪にのせて」

・8位：鉄腕ミラクルベイビーズ「TALK SHOW」

・9位：Backstreet Boys「I Want It That Way」

・10位：スピッツ「スターゲイザー」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「聴けばキュンキュン！恋リアソングTOP10」は、昭和に放送されていた「ねるとん紅鯨団」から、2025年配信の「ラブ上等」まで、7作品のテーマソングがランクインしました。

35年以上にわたり、恋愛リアリティーショー番組を彩ってきた歴史を感じられる結果となっています。

ランクインした楽曲に共通しているのは、「もしかして、私のことを歌っているのかも？」と誰もが感じられる点。時代や場所、文化といった条件を超えた、普遍的な恋愛の言葉が歌詞に描かれています。

また、globeの「Love again」やBackstreet Boysの「I Want It That Way」のように、リリースから20年以上経った後にテーマソングとして起用された楽曲がランクインしたことも印象的です。

世代を超えて愛され続ける楽曲が、恋愛リアリティーショーと非常に相性が良いことを示しているのではないでしょうか。

ドラマチックな番組映像と、聴き手自身の恋愛の思い出を重ね合わせて聴きたくなる……そんな楽曲が揃った、キュンと胸を締めつけるTOP10となりました。

次回2月15日の放送テーマは、「天使の音色！『エンジェル』ソングTOP10」です。

