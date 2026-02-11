「大丈夫?」「頑張って来たね!」遠藤憲一の“粋なフォロー”に米倉涼子も思わず涙

活動自粛後、久しぶりに公の場に姿を見せた米倉涼子。その緊張を優しく受け止め、舞台上で何度も手を差し伸べたのは、遠藤憲一だった。言葉を振り絞って思いを語る米倉を、力強く、そして温かく支え、主演女優の背中をそっと押す名バイプレイヤーの“粋なフォロー”が、イベントの空気をやさしく包み込んだ。

  • (左から)米倉涼子、遠藤憲一

「涼子ちゃん、よかったね!」「涼子ちゃん、元気です!」

Prime Original 映画『エンジェルフライト THE MOVIE』(2月13日配信)の完成披露試写会が10日、都内で行われ、米倉や遠藤をはじめ、松本穂香、城田優、矢本悠馬、野呂佳代、徳井優の主要キャストが出そろった。海外で亡くなった日本人の遺体を国内に、あるいは日本で亡くなった外国人の遺体を母国に搬送する業務を日々行っている“国際霊柩送還士”。同作は、その知られざるスペシャリストたちの活躍を描く。2023年3月に配信されたドラマシリーズが配信され、その続編となる映画が13日よりPrime Videoで世界独占配信される。

米倉は活動自粛を発表して以来、初の公の場ということもあり、登壇時は緊張した様子で「ファンの方の熱い思いと、そしてすべての関係者の方の手厚いサポートのおかげで、こうやってここにいられることに感謝しております。そして何より、キャストの皆さんと一緒に登壇できていることを本当に感謝して、嬉しく思っております」と、胸の内を丁寧に語った。

その姿を隣で誰よりも温かく見守っていたのが、遠藤だった。

ステージ上で緊張をにじませる米倉に、「涼子ちゃん、よかったね!」と満面の笑みでエール。さらに、彼女の手を高く掲げて「涼子ちゃん、元気です!」と会場へしっかりアピールする姿に、客席からも温かい拍手が湧き起こった。

米倉はそんな遠藤のひと言にこらえきれず、思わず涙。会場の空気も一気に温まった。

イベント中も遠藤は、米倉にたびたび気遣いの視線を送り続け、トークの番がまわってくると「大丈夫? 涼子ちゃんがこんなに緊張してるのを初めて見た! 今日は頑張って来たね!」と、寄り添う言葉を投げかける。

さらに作品については、「やっぱり観終わると、涼子ちゃんが華やか。それでパワフルなので、涼子ちゃんなしではできない作品だった」と、米倉の主演としての“存在感”を惜しみなく称えていた。

長年の信頼関係があるからこそ生まれる、遠藤流の“さりげなくも温かいフォロー”。そこからは、現場を知る者にしかできない、深い絆を垣間見ることができた。

