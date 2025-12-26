俳優の米倉涼子が26日、公式サイトを更新。自宅に捜査機関が入ったことは事実だと認めた上で、今後について言及した。

米倉涼子

米倉は「関係者及びファンの皆様 日頃より、私の活動をご支援いただき誠にありがとうございます。これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です。それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました」と説明し、「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」と記した。

続けて、「様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を信じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております」と伝え、「私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。