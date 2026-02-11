髙木菜那 ミラノ・コルティナ五輪に“解説者”として参加「美帆の金メダルの瞬間を私の声で伝えられたら」

藤木直人、高見侑里（産休中の高見に代わり、フリーアナウンサーの尾崎里紗さんが出演）がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。2月7日（土）の放送は、スピードスケートの日本代表選手として、オリンピックに3大会連続で出場し、金メダル2つ、銀メダル1つを獲得している髙木菜那さんがゲストに登場！ 現在開催中のミラノ・コルティナ五輪で、スピードスケート競技の解説を務める菜那さん。ここでは、その経緯について語った模様をお届けします。

髙木菜那さんは、1992年生まれ北海道出身。スピードスケートの日本代表選手として、2014年のソチ大会からオリンピック3大会連続で出場。2018年の平昌大会では、日本人女子として初めて、オリンピックの同一大会で2つの金メダルを獲得するなど輝かしい成績を残し、2022年の春をもって競技生活を終えました。

◆「一番ハッピーな形で髙木姉妹を見られるのかな」

尾崎：髙木さんは、ミラノ・コルティナ五輪に解説者として参加されることを発表されています。

髙木：はい！ スピードスケートの競技解説をすることになりました。

藤木：今までスピードスケートの解説をされたことはありますか？

髙木：引退してから日本の大きな大会は解説させていただきました。今回のオリンピックにどんな形で参加させていただこうかと考えたときに、私は“妹（髙木美帆）の滑りに声を乗せたい”と思って、それができるのは競技解説しかないと思って。

藤木：それは限られた人しかできないことですし、妹の美帆さんがどんな滑りをされるのか、それを一番近くで解説しながら観ることができますから。

髙木：（今大会以降も）妹はまだ続けるかもしれないですし、今後どうするかは分かりませんが、やはり、年齢を重ねていけばメダルを獲ることも大変になっていくじゃないですか。そのなかで、今回金メダルが狙えるところにいるので、もし美帆の金メダルの瞬間を私の声で伝えることができたら、私も家族もうれしいですし、応援してくださる方々も、一番ハッピーな形で髙木姉妹を見られるのかなと思って選びました。

藤木：現役時代は、「美帆選手の活躍を純粋に喜べない部分があった」とおっしゃっていましたけれども、またそこがどんな感情になるのか……。

髙木：そこは当日になってみないと、本当にどんな感情になるか分からないです。私はすごく負けず嫌いですし、今までアスリートとして同じところで戦っていたので、“やっぱりメダルはいいな”という気持ちにもなると思いますが、そうと思えない自分がいるかもしれない。なので、そこの葛藤がなくなった瞬間、今回のオリンピックは“どんな気持ちで妹を応援できるんだろう”というところは結構楽しみです。

