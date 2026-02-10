髙木菜那 引退後初の“冬季五輪”に「今までのオリンピック以上に泣くんだろうな（笑）」

藤木直人、高見侑里（産休中の高見に代わり、フリーアナウンサーの尾崎里紗さんが出演）がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。2月7日（土）の放送は、スピードスケートの日本代表選手として、オリンピックに3大会連続で出場し、金メダル2つ、銀メダル1つを獲得している髙木菜那さんのインタビューをお届け。ここでは、2022年現役を引退してから初の冬季五輪となるミラノ・コルティナ大会への想いを伺いました。

髙木菜那さんは、1992年生まれ北海道出身。スピードスケートの日本代表選手として、2014年のソチ大会からオリンピック3大会連続で出場。2018年の平昌大会では、日本人女子として初めて、オリンピックの同一大会で2つの金メダルを獲得するなど輝かしい成績を残し、2022年の春をもって競技生活を終えました。

◆引退後初の五輪は…

藤木：選手を引退されてから初めての冬のオリンピックが始まりました。4年前の現役だったときとまったく違う心境だと思いますが、いかがですか？

髙木：（体力的にも）気持ち的にも、オリンピックに向けて準備しなくていいこの時間が、“こんなに楽なんだ”と感じています。

藤木：現役のときは、きつい練習があって、いろんな大会に出ていらっしゃいましたけれども、やっぱり“4年に1度”のオリンピックというプレッシャーというか、そこにかける想いは相当強かったでしょうか？

髙木：強かったですね。今、選手は“最後の最後まで戦い切ろう”という思いで戦っていると思うんですけど、今回、私はそういうものがないミラノ・コルティナオリンピックなので、本当に、いちファンとして（オリンピックに）行けるという思いと、今まで一緒に戦ってきた選手だったり、違う競技で一緒にオリンピックを戦ってきた選手たちがその場で戦っているので、今までのオリンピック以上に泣くんだろうなと思っています（笑）。

藤木：アスリートだったからこそわかる、選手それぞれの大変さを知っているだけに、いろんな感情を持って「観るオリンピック」になるんでしょうね。

髙木：そうなんですよね。

