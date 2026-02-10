Mrs. GREEN APPLE大森元貴「匂わせみたいなことも、ストーリーとしてはありますから」「考察しながら見ていただけると嬉しいです！」新曲『lulu.』MVを語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。2月2日（月）の放送では、藤澤がお休みのため大森＆若井の2人でお届け。先月配信リリースされた新曲「lulu.」のMV（ミュージックビデオ）などについて語りました。――Mrs. GREEN APPLEが1月12日に配信リリースした「lulu.」は、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、バンドの「フェーズ3」の幕開けを飾る第1弾楽曲でもあります。かねてより「葬送のフリーレン」原作ファンを公言する大森が作品の世界観に深く寄り添い制作しました。「lulu.」のMVは「輪廻転生」をテーマに制作。断崖絶壁や広大な草原、そびえ立つ山々、深い森、そして、幻想的な湖など、数々の壮大なロケーションで撮影された美しい映像が特徴です。ーーここで「lulu.」をオンエア大森：今、お届けしているのは、Mrs. GREEN APPLEで「lulu.」です！ いやー、ミュージックビデオも本当にたくさんの方に観ていただいて……。もう2,000万回超え（※収録当時。2月10日現在は約3,725万回再生）ですか……！若井：嬉しいですよ～！ あの素敵なミュージックビデオが、たくさんの方にね！大森：“緑（みどり）”があるうちに撮りたかったんですよ！ だから早めに撮っているじゃないですか！若井：そうでしたね！大森：企画の打ち合わせで「すごい草原で撮りたいんです！」って言って。でもリリース時期が1月だから、その前後で撮るとなると緑がないんです！ だから「緑があるうちに撮りたい！」と言って、暖かいうちに撮りに行っているんですね！ だいぶ前な感じですけど。やっとそれが出たということで！若井：嬉しい！ 届いた！大森：隈なくいろいろなところを見てほしいなと思いますし、ちょっと「BABEL」（DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”）からの匂わせみたいなことも、ストーリーとしてはありますから……！ いろいろ考えて、考察しながら見ていただけると嬉しいです！若井：楽しんでください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info