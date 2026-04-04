有吉弘行「ちょっと寂しいような」40年の歴史に幕『アッコにおまかせ！』放送終了に心境を吐露

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。3月のアシスタントはぐりんぴーすの落合隆治と宮下草薙の宮下兼史鷹です。3月29日（日）の放送では、最終回を迎えた「アッコにおまかせ！」について語る場面がありました。

◆「アッコにおまかせ！」40年の歴史に幕

1985年10月に放送を開始した情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（TBS系）が、3月29日の放送をもって最終回を迎えました。有吉は「40年だって！ すごい。アッコには随分と任せてきたよ」と冗談交じりに言及します。

また、過去に準レギュラーとして出演していた当時は、和田アキ子さんからムチャぶりされる場面もあったことを明かしつつ、「コロナ禍を過ぎたあたりから世の中がうるさくなってきて、“炎上”とかがすぐ起こるようになってきてからは、アッコさんもそういうキラーパスがなくなった感じがして。（カンニング）竹山さんとか、松村（邦洋）さんが苦しむ姿を見るのが俺は好きだったから。とはいえ、私自身もアッコさんのキラーパスにドキドキしながら出ていましたけど」と振り返ります。

改めて有吉は、長寿番組の終了に「ちょっと寂しいような」と本音ものぞかせながら、「まあでも40年ですから、すごいことですよね」と話していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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